تراجع جماعى لعائد أذون الخزانة

وزارة المالية

سندات 5 و10 أعوام تواصل الارتفاع.. ومعدلات التغطية تلامس 6 مرات



المال «IR» يسجل %21.63 مقابل %21.99 الأسبوع قبل الماضى



البنوك تقفز بأعلى عائد معروض لمستوى %29.035 لآجل 273 يوماً



هبة محمد:



تراجع عائد أذون الخزانة، باستثناء أجل 364 يومًا، الذى ارتفع بواقع 72 نقطة أساس، فى طروحات وزارة المالية الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر المال «IR»، الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، ليسجل %21.63 مقابل %21.99 الأسبوع قبل الماضى.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا، 86 نقطة أساس، ليسجل %21.582 بعد ارتفاع معدل تغطية العطاء إلى 3.2 مرة، بقيمة 20.8 مليار جنيه، عبر 314 عرضاً، قبلت منها «المالية» 116 عرضاً بقيمة 7.4 مليار جنيه، بزيادة 953.2 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة، وتلاحظ رغم انخفاض العائد على هذا الأجل، أن أعلى عائد مطلوب من البنوك قفز بصورة واضحة ليسجل %29.035، مقابل 24.75% فى العطاء السابق.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً، 59 نقطة أساس، ليسجل %21.679، نتيجة ارتفاع معدل تغطية العطاء، بـ 3.3 مرة بقيمة 20.4 مليار جنيه، عبر 258 طلباً، قبلت منها المالية 40 عرضاً بقيمة 7.7 مليار جنيه، بزيادة 1.5 مليار جنيه، عن القيمة المطلوبة والمقدرة بـ6.250 مليار جنيه.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً، 35 نقطة أساس، ليهبط إلى %21.564، بعد وصول معدل التغطية إلى 2.7 مرة، بقيمة 16.8 مليار جنيه، قبلت المالية 6.7 مليار جنيه، بزيادة 454.8 مليون جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها والمقدرة بـ 6.250 مليار جنيه.



فى اتجاه مخالف ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً 72 نقطة إلى %21.706، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة بقيمة 21.3 مليار جنيه، قبلت منها المالية 6.8 مليار جنيه بزيادة 382.3 مليون جنيه.

كما ارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 أعوام، 37 نقطة إلى %18.669، رغم ارتفاع معدل تغطية العطاء إلى 5.6 مرة بقيمة 4.2 مليار جنيه عبر 149 طلباً، قبلت منها «المالية» 31 طلباً بواقع 750 مليون جنيه.



وارتفع متوسط العائد على سندات أجل 5 أعوام الأسبوع الماضى إلى %18.934، مقابل %18.34، فى آخر عطاء لنفس الأجل، إذ ألغت «المالية» عطاء سندات 5 أعوام الأسبوع قبل الماضى، وقفزت تغطية البنوك للعطاء إلى 6 مرات بقيمة 4.5 مليار جنيه، حصلت منها المالية على 750 مليون جنيه.



وعلى صعيد طروحات الأسبوع قبل الماضى، سجل متوسط عائد مختلف آجال أذون الخزانة ارتفاعاً، باستثناء أذون أجل 91 يوماً، إذ تراجع بواقع 60 نقطة أساس، ويعد ثانى عطاء يطرحه البنك المركزى بعد زيادة العائد على الكوريدور، بـ200 نقطة أساس، ليسجل متوسط العائد %21.92 وتغطيته بواقع 3.3 مرة، بقيمة 20.4 مليار جنيه، قبلت منها المالية 7.1 مليار جنيه، بزيادة 861.5 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة.



وارتفع متوسط عائد أجل 182 يوماً، 112 نقطة أساس، محققاً %22.278، كما صعد عائد 357 يوماً 94 نقطة إلى %21.993، وزادت فائدة 266 يوماً، 62 نقطة أساس، مسجلة %21.775.



وتعتزم وزارة المالية طرح سندات بقيمة 1.750 مليار جنيه أجل 3 و7 أعوام الأسبوع الجارى، إلا أنها لم تكشف عن قيمة الأذون التى تنوى طرحها.



وطرح العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت، الثلاثاء الماضى، بقيمة 5 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %19.25، وقبل «المركزى» 7.1 مليار جنيه، كما طرح عطاء الودائع ذات العائد المتغير لأجل 29 يوماً بقيمة 30 مليار جنيه، عرضت البنوك أقل قيمة لتغطية العطاء منذ تدشين الآلية فى نوفمبر الماضى، بواقع 11.567 مليار جنيه، عبر 38 عرضاً قوبلوا جميعًا.



وتراجع متوسط سعر الفائدة 150 نقطة، لتصل إلى %21.41، كما انخفض أدنى فائدة 135 نقطة أساس، إلى %21.15، وتراجعت أعلى فائدة 150 نقطة إلى %21.45.



كما طرح البنك العطاء الدورى للودائع ذات العائد المتغير، الأربعاء الماضى، لأجل 112 يوماً، بقيمة 40 مليار جنيه، قدمت البنوك 53.725 مليار، قبل «المركزى» منها 53.525 مليار جنيه، وبلغ متوسط العائد %22.943، وأقل عائد %22.6 و%22.95 لأعلى عائد.