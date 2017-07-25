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عمرو بن العاص (12)
الثلاثاء 25 يوليه 2017 11:10 ص
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لست أحب أن أطيل الحديث فى « الجزية» ولا يمتد ذلك إلى « خراج» الأراضى، فهو ضريبة قديمة وحديثة لا تثير لبسًا، وقد يحمد للوالى الترفق فى جمع الجزية والخراج، ولكنى لا أحب أن أتوقف عند الجزية إلاَّ لبيان معناها الذى ربما أخطأه من كانوا يجمعونها، ذلك أنها فى مرماها تقابل « الزكاة» التى هى فريضة تعبدية لا تفرض على غير المسلم أو الأجنبى المعفى منها، ومن غيرها من بعض الواجبات المجتمعية، بينما للزكاة والصدقات مصارف نص عليها القرآن الكريم فى مقدمتها رعاية الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين والمؤلفة قلوبهم فضلا عن العاملين على جمعها.
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة 60)، كما لم يجعل القرآن حقًا معلومًا للسائل والمحروم إلاَّ فى مال المؤمنين المحافظين على صلواتهم المصدقين بيوم الدين « وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (المعارج 24، 25)، فضلاً عن واجب الرباط وحفظ الثغور الذى لا يفرض على الأجنبى أو غير المسلم، ومن هذه الواجبات الاجتماعية الأخرى التى تقتضيها الزكاة والصدقة، إطعام الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا» (سورة الإنسان الآية 8).
وهذه أمثلة لواجبات تعبدية تطهرية لا تفرض ولا تطلب من غير المسلم ولها مصارفها فى رعاية المجتمع الذى ينطوى فيه الجميع، ولواجبات أمنية أو جهادية لا ينبغى أن يجبر عليها الأجنبى أو غير المسلم، ولذلك فإن فكرة الجزية ومرامها فى الأصل، حتى وإن غاب هذا عن فارضيها أو جامعيها، هى التكافل الاجتماعى طبقًا لمفاهيم ومسميات ذلك الزمان، وهى عندى صفحة يجب طيّها نهائيا اليوم، حيث لم تعد تتمشى مع حال العصر، الذى تمتد فيه الضرائب وموجبات التكافل الاجتماعى والخدمة العسكرية إلى كل طوائف الأمة بلا تفرقة أو تمييز، ومن ثم يجب تصنيف الجزية على أنها كانت بديلاً فى زمانها ولم تعد لها حاجة ولا مبرر ولا مدعاة فى عالم اليوم، كما لا محل أيضًا للتطاول بها على الإسلام أو انتقاده، فهو فى كافة الدول التى تدين كلها أو أغلبيتها به، لا يفرض « جزية» على غير المسلمين.
فليكن إذن كما أورد الأستاذ العقاد أن عمرو بن العاص أحسن التعامل والرفق فى هذا الملف بشقيه : الجزية، وخراج الأرض، فالترفق والهوادة محسوبان له بلا مراء، إلاَّ أن صفحة الجزية قد طويت إلى غير رجعة، أما خراج الأرض فهو ما نعرفه الآن بالضريبة العقارية التى تتفاوت فيها سياسات الدول بل الدولة الواحدة.
إعادة فتح الخليج
كان إعادة فتح الخليج القديم الذى طُمر بفعل الإهمال والزمن، من أهم أعمال التعمير التى قام بها عمرو بن العاص بأمر الخليفة الفاروق، فيما عرف تنويهًا بذلك بخليج أمير المؤمنين، وكان يصل بين النيل والبحر الأحمر، وظل قائمًا لزمن بمهام حيوية وضرورية، سواء فى الميرة أو التجارة التى كانت تحمل عبره من مصر إلى الحجاز، سيما فى سنوات القحط التى يزداد احتياج الحجاز لها.
مدينة الفسطاط
وبنى عمرو أيضًا مدينة الفسطاط حول المسجد المعروف باسمه حتى اليوم، وهو أول المساجد الإسلامية التى أقيمت بالقارة الأفريقية، وقد رُوى فى سبب تسمية المدينة أن «عمرًا» أراد أن يقوض فسطاطه فرأى يمامه قد باضت بأعلاه، فأمر ببقاء الفسطاط حتى تطير الأفراخ، ثم بقى اسمًا للمدينة حتى اليوم بداخل القاهرة الكبرى.
فرية إحراق مكتبة الإسكندرية
بذل الأستاذ العقاد جهده المعروف فى تقديم الأدلة تلو الأدلة، على كذب وتهافت هذه الفرية، وقد تعرضنا سلفًا فى « مدينة العقاد» إلى كتاباته فى هذا الشأن، فنحيل إليها وإلى ما جاء بكتاب عمرو، وتشهد جملة هذه الأدلة ببراءة عمرو من هذه الفرية، وبأن المكتبة أحرقت فى الواقع عدة مرات فى عهد «يوليوس قيصر» وفى عهد العاهل «ثيودسيوس» الذى أباد آثار الوثنية سواء من الكتب أو الصور أو التماثيل أو اللوحات، وأنه لم يحدث قط أى إحراق للمكتبة لا فى عهد عمرو بن العاص، ولا ما تلاه.
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