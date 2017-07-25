تنويع آليات طرح الأراضى يلبى طلب المطورين

فتح الله فوزى

❏ فتح الله فوزى: ضرورة مراعاة الشركات الصغرى والمتوسطة

❏ شادى عبد المنعم: الشراكة تقتصرعلى الكيانات الكبرى فقط

❏ حسين جمعة: يجب توسيع نطاق التعاون مع الدولة لتوفير وحدات للأقل دخلا



رضوى عبد الرازق



أكد خبراء عقاريون أن طرح هيئة المجتمعات العمرانية لعدد كبير من الأراضى، وبآليات متنوعة يسهم نسبيا فى إنهاء معاناة السوق من التعطش للأراضى، والتى استمرت لفترة طويلة وساعدت على ارتفاع أسعار الوحدات، مشددين على أن تنوع آليات الطرح، والذى يحدث للمرة الأولى، سيساعد عدد أكبر من الشركات على اقتناص فرص استثمارية جديدة.



وتباينت الآراء حول معدلات الإقبال على الأراضى فى ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة، إذ يرى البعض أن الطلب على العقار يدفع الشركات نحو توسيع حجم استثماراتها.



وقد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، منذ أيام عن طرح 86 قطعة أرض بمساحات مختلفة، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بـ 3 أنظمة بواقع " 59 قطعة بنظام السعر المحدد، و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بنظام الشراكة "، وتطرح الأراضى فى 23 مدينة جديدة، وهى: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، والشيخ زايد وامتدادها، وبدر، وجنوب مارينا، و6 أكتوبر، والسادات، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط- ناصر، والقرى السياحية.



وتطرح الـ 59 قطعة أرض للمستثمرين فى 19 مدينة بنظام السعر المحدد، و تتراوح بين (4.10 فدان حتى 402.5 فدان)، فيما تتوزع الـ 14 قطعة المطروحة بنظام المزايدة بالأظرف المغلقة، على 6 مدن و بمساحات من 10 حتى 105 أفدنة، بينما تتوزع الأراضى التى يتم طرحها بالشراكة فى 4 مدن وهى ؛ أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وجنوب مارينا، وتتراوح مساحتها بين 58 إلى 2800 فدان.



وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة "مينا" لاستشارات التطوير العقارى، إن طرح أراضى استثمارية بذلك العدد فى الفترة الحالية أمر إيجابى ومطلوب لإنهاء معاناة السوق، والشركات من ندرة الأراضى والتى استمرت لفترات طويلة رغم الاحتياج الحقيقى والمتزايد ورغبة الشركات فى توسيع حجم استثماراتها وضخ رءوس أموال جديدة فى تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة فى ظل تزايد معدلات التضخم وانكماش القيمة الشرائية للسيولة المتاحة لدى الشركات.



وأضاف أنه على الرغم من الأوضاع والقرارات الاقتصادية الأخيرة فإن السوق العقارية لاتزال تشهد طلبا متناميا من العملاء على امتلاك وحدات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، باعتبار العقار الأكثر أمانا وقدرة على الحفاظ على القيمة، مما يدفع الشركات نحو تفعيل رغباتها فى توسيع حجم استثماراتها، والبحث عن فرص جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة طرحت بالتزامن مع الأراضى الاستثمارية أراضى للمواطنين، بنظام القرعة بمساحة مختلفة، مما يسهم فى إشباع جزء من الطلب الحقيقى على الأراض وتوفير موارد مالية جيدة للدولة، تسهم فى الإسراع بتنفيذ خطتها التنموية.



وأشار إلى أن الهيئة طرحت للمرة الأولى عددا مقبولا من الأراضى بمختلف الآليات المطلوبة، من شركات التطوير العقارى، سواء المشاركة أو المزايدة بنظام المظاريف المغلقة أو البيع بالسعر المحدد، كما شملت القطع تنوعاً فى المساحات، وتوزيعا بأغلب مدن المجتمعات العمرانية، مما يتيح فرصة لشريحة أكبر من الشركات للمنافسة والحصول على قطع وضخ استثمارات وفقا للآلية المناسبة لها.



ولفت إلى ضرورة إتاحة فرص للشركات الصغرى من حيث طرح التوسع فى أراضى بمساحات تتراوح بين 5 إلى 10 أفدنة فى العديد من المدن، لتوسيع نطاق العمل وعدم الاقتصار على الشركات الكبرى ذات الملاءات المالية، مشددا على أن طرح الأراضى بمساحات كبيرة يسهم فى تحجيم السوق والمتقدمين للحصول عليها، ويحد من فرص ظهور كيانات جديدة فى القطاع، وهو المطلوب جديا خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى ضرورة النظر فى طرح أراض بمساحات صغرى بجميع مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، لإتاحة فرص أكبر للشركات العاملة بالسوق، مع وضع ضوابط تضمن الجدية، لفتا إلى مساهمة ذلك فى تشغيل المزيد من العمالة وتحقيق نمو اقتصادى واجتماعى.



ومن جانبه، قال المهندس شادى عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة "إنتجريتد سوليوشن" العقارية، إن طرح الأراضى بآليات مختلفة، ومتنوعة، كان مطلبا لمطورى القطاع العقارى إلا أن الآلية تعد الأنسب للشريحة الكبرى من الشركات فى الفترة الراهنة، ومع الأوضاع الاقتصادية الأخيرة والارتفاعات المتزايدة فى أسعار الأراضى، وتكلفة تنفيذ المشروعات الكلية هى المشاركة، والتى تضمن وضع السيولة النقدية المتاحة لدى الشركات بالكامل فى المشروعات، بما يضمن سرعة التنفيذ والتنمية مع إتاحة فرص عمل للشركات.



وأوضح أن الشركات العقارية، خاصة الصغرى والمتوسطة، طالبت مراراً بطرح أراض بمساحات تتناسب مع إمكانياتها بنظام الشراكة مع الدولة، لإتاحة فرص للعمل لها إلا أن الوزارة لاتزال مصرة على مخاطبة الشركات الكبرى فقط بتلك الآلية، وطرح أراض بمساحات كبرى لاتتناسب مع الإمكانيات التطويرية والملاءات المالية للشريحة الكبرى من الشركات العاملة فى السوق العقارى، مما يقصر الاستثمارات على الشركات الكبرى، ويعزز إمكانية اندثار الشركات الصغرى والمتوسطة لنقص الفرص الاستثمارية المتاحة.



وأكد أن طرح العاصمة الإدارية الجديدة الأخير، اقتصر على شريحة الشركات الكبرى، نظرا لاتباع آلية المزايدت فى التوقيت الحالى، رغم حداثة المشروع وكونه الطرح الأول للأراضى بها، مشيراً إلى ضرورة التفات الدولة للشركات المتوسطة، والتى تعانى من نقص الفرص الاستثمارية رغم امتلاكها طاقات تطويرية ورغم جديتها فى تنفيذ مشروعات سابقة.



وأوضح أن آلية السعر الثابت قد تكون الأنسب لبعض الشركات المتوسطة حال تميز الموقع، وقطع الأراضى، خاصة فى إسهام المزايدات فى رفع الأسعار فى السنوات الماضية.



ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية قد تؤثر على معدلات الإقبال على الأراضى ولكنه سيظل تأثيرا محدودا للغاية فى ظل وجود طلب حقيقى من العملاء على الوحدات المطروحة من الشركات، وعودة الطلب من قبل العاملين بالخارج مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.



وقال عاطف إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ابن سينا" للقرى والفنادق السياحية، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية التى تعانى منها الشركات العاملة فى السوق، وغياب الرؤى ورغبة الشريحة الكبرى من الشركات فى إنجاز المشروعات المتاحة لديها سريعا قبل حدوث أى متغيرات جديدة فى أسعار الخامات ومواد البناء قد تؤثر على خططها التوسعية، ورغبتها فى الحصول على أراض جديدة، وذلك رغم رغبتها فى الدخول فى مشروعات جديدة.



وأشار إلى أن تنوع آليات الطرح من قبل "الإسكان" أمر جيد ويسهم فى إتاحة فرص أكبر للشركات واختيار الآلية المناسبة لها.



وأكد الدكتور حسين جمعة، الخبير العقارى، أن طرح المزيد من الأراضى يسهم فى الحد من ندرة الأراضى، والتى تؤثر على المعروض من الوحدات العقارية فى السوق، وتؤدى إلى استمرار رفع الأسعار وعدم قدرة الشريحة الكبرى من المواطنين على الحصول على وحدات عقارية.



ولفت إلى ضرورة تدعيم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لأن الشراكة بمفهومها الحالى تقتصر على شريحة محددة من الشركات، والتى تنتج عادة وحدات الإسكان الفاخر، كما تخاطب أيضا شريحة محدودة من العملاء فى حين أن القطاع يحتاج إليه للشراكة بين الطرفين تسهم فى إنتاج وحدات لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، والتى أدت الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المبالغ به فى أسعار الوحدات إلى انخفاض قدرتهم الشرائية وتطلبهم دعما من الدولة.