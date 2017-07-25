وزير الإسكان يستعرض التنمية العمرانية لمصر 2030

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

❏ 270 ألف وحدة إسكان اجتماعى بقيمة 42 مليار جنيه

❏ الإعداد لتنفيذ 100 ألف فى «دار مصر» و40 ألفًا بـ«سكن مصر»

❏ إنشاء 1920 وحدة بـ300 مليون جنيه.. وواجهة شاطئية بقيمة 3 مليارات بالعلمين



بدور إبراهيم



قدم مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد بالإسكندرية، عرضاً بشأن التنميـــة العمرانيــة فى مصـــر «رؤيـــة 2030».



وقال مدبولى، إن هناك 3 أهداف رئيسية، زيادة مساحة المعمور، بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وتحقيق التوازن فى التوزيع السكانى بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة، لضمان جذب الزيادة السكانية، من خلال برامج إسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران، للحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط.



وأوضح أن من هذه البرامج: برنامج الإسكان الاجتماعى، وانتهى من 230 ألف وحدة، بقيمة 31 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 270 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، وبرنامج الإسكان المتوسط «دار مصر»، ويجرى الانتهاء من 58 ألف وحدة بـ11 مدينة، والإعداد لتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وبرنامج الإسكان المتميز «سكن مصر»، وتنفيذ 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، بمساحات 115 م2 للوحدة، وبمستويات تشطيب متميزة.



وأضاف أن الهدف الأول يتضمن تنمية المدن الجديدة القائمة، وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، لتحقيق المخطط القومى لمضاعفة المعمور، وتحقيقًا لهذا الهدف فى العاصمة الإدارية الجديدة، يجرى تنفيذ 25 ألف وحدة بالحى السكنى R3 وتنفيذ الإسكان والمرافق للمرحلة الأولى، وفى امتداد مدينة الشيخ زايد، طرح مساحة 1500 فدان للشراكة مع القطاع الخاص، ويجرى الإعداد لتنفيذ 8 آلاف وحدة بـ"دار مصر"، كما طرح 250 قطعة إسكان اجتماعى ومتميز وعمرانى، ويجرى تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، وطرح 250 قطعة إسكان اجتماعى ومتميز وعمرانى، ويجرى تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة غرب قنا، والانتهاء من المرحلة العاجلة من مدينة توشكى الجديدة بمساحة 105أفدنة (612 وحدة إسكان اجتماعى – 612 متوسط – مبانى خدمات)، ويجرى إعداد المخططات التفصيلية لمدينة الإسكندرية الجديدة.



وأشار الوزير إلى أن الهدف الثانى يتمثل فى الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، ورفع مستوى جودة الحيز المعمور الحالى والمستقبلى، بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة، ويتضمن 3 محاور، الأول: تطوير المناطق غير الآمنة، والانتهاء منذ عام 2014، من 20 ألف وحدة بقيمة 3 مليارات جنيه، ويجرى تنفيذ 74 ألف وحدة بقيمة 14.5 مليار جنيه، ومن تلك المناطق (الأسمرات بالقاهرة - السماكين بسوهاج - عزبة الصفيح واليهودية بالسويس - القابوطى وهاجوج والإصلاح ببورسعيد - سوق الجمعة بالإسماعيلية).



وقال إن الهدف الثالث من أهداف التنمية العمرانية لمصر 2030، تعظيم استغلال الموقع الإستراتيجى لمصر إقليمياً ودولياً، والاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحرين، المتوسط والأحمر، من خلال تحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادى متنوع، وجيل جديد من المدن الجديدة، والمراكز الحضرية الإقليمية والقومية، وتنفيذ 1920 وحدة سكنية، بتكلفة 300 مليون جنيه، وتنفيذ الواجهة الشاطئية والبنية الأساسية، بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى، بجنوب شرق مدينة شرق بورسعيد الجديدة، وتنفيذ المرافق بتكلفة 415 مليون جنيه، والبدء فى تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالمدينة، كما تنفذ المرافق، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.