أحوال الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25 يوليو

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية 32 والصغرى 26، ومطروح 32 والصغرى 23.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 25 37



الإسكندرية 26 32



مطروح 23 32



بورسعيد 25 33



دمياط 25 33



بلطيم 26 33



الإسماعيلية 25 37



السويس 26 38



العريش 23 34



نخل 21 35



طابا 24 36



الطور 26 34



مرسى علم 29 34



الغردقة 28 38



شرم الشيخ 30 39



رفح 23 33



كاترين 19 36



سيوة 24 38



المنيا 24 37



الفيوم 25 38



رأس سدر 26 38



أبوسمبل 27 41



وسط الدلتا 25 36



أسيوط 25 38



سوهاج 27 38



الأقصر 28 41



أسوان 29 42



شلاتين 30 40



حلايب 29 39



الوادى الجديد 27 40



قنا 26 40



نويبع 29 39



السلوم 22 34