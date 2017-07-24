البورصة تنهى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الإدارة

المال - خاص:





انتهت مساء الاثنين فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس ادارة البورصة والتي دارت منافستها على مقاعد الشركات المقيدة والتي تنافس عليها أربعة مرشحين ممثلين عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل.





وأسفرت نتائج الانتخابات على المقعدين عن فوز هاشم السيد عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بعد حصوله على 101 صوتا مقابل 74 صوتا، للمرشح المنافس خالد أبوهيف بإجمالي 175 صوتا شاركوا في عملية التصويت من أصل 220 صوتا إجمالي المجمع الانتخابي للشركات المصدرة والمقيِّدة بالسوق الرئيسية.





أما الانتخابات على مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة فجاء من نصيب المرشح أحمد بهاء بعد حصوله على 17 صوتا مقابل 12 صوتا للمرشح المنافس منصور البربري من أصل 29 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية.





يذكر أن المجمع الانتخابي للشركات المصدرة والمقيِّدة في بورصة النيل يبلغ 32 صوتا.





ومن جهته هنأ الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الأعضاء الفائزين بالمقعدين، مقدما الشكر لأعضاء المجلس المنتهية ولاياته بنهاية الشهر الماضي.



