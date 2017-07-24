أمير كرارة : أحمد السقا هو الذي رشحنى لهروب اضطرارى

لا توجد خلافات بيني وبين أحمد عز وأتمنى أن يجمعنا عمل فني قريبًا

استطاع التمرد على نفسه فنيًّا خلال الفترة الماضية في مسلسله الأخير كلبش، من خلال تقديمه شخصية الضابط سليم الأنصاري التي حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة شهر رمضان، كما لفت الأنظار إليه في أولى تجاربه السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع النجم أحمد السقا عندما جسد شخصية مصطفى التي نالت إعجابًا كبيرًا وانهالت عليه العروض السينمائية لتقديم البطولة المطلقة.. إنه النجم أمير كرارة.





"المال" حاورته حول كواليس "هروب اضطراري" الذي طرح في موسم عيد الفطر الماضي، وحول علاقته بالنجم أحمد السقا، وحقيقة قيام السقا بترشيحه لبطولة الفيلم معه، ونيته في خوض البطولة المطلقة في السينما وأسباب تغيير جِلده الفني في مسلسله الأخير "كلبش" ومدى وجود خلافات بينه وبين النجم أحمد عز.





كان لا بد أن تكون بداية الحديث بشخصية "مصطفى" التي لعبها أمير كرارة في فيلم "هروب اضطراري"، وهي الشخصية التي تورطت في جريمة قتل الفنان محمد فراج، وظهر فيها بشكل جديد عما قدمه في شخصية "سليم الأنصاري" بمسلسل كلبش في رمضان الماضي. وقال عنها كرارة: "كنت واثقًا في النجم أحمد السقا وأنه لا يمكن أن يدوس علي أبدًا أو يضعني في دور يقلل مني، فهو إنسان ناضج ويثق كثيرًا في ذاته، وهو يدرك جيدًا من الذي أتى به للعمل معه، وأين سيضعه لتحقيق أفضل أداء، فهو ليس من النوع الذي يأتي بنجم لكي يدوس عليه ويظهر هو بصورة أكبر في الفيلم، وبصدق شديد الجمهور شاهد فيلم "هروب اضطراري" من أجل السقا وليس من أجل كرارة، فالفيلم مبيع باسمه ولنجوميته".





وعن نيته تقديم عمل سينمائي يلعب به دور البطولة المطلقة، كما تردَّد بعد نجاحه في "هروب اضطراري" قال: "الحمد لله أثبت نفسي كفنان في الدراما خلال الفترة الماضية، وقدمت مسلسلات من بطولتي وحققت نجاحات فيها، و"هروب اضطراري" كان أولى خطواتي السينمائية مع السقا، وبعدها ليس لديَّ مانع في تقديم فيلم سينمائي لي لكن السينما حساباتها مختلفة تمامًا، لكن أؤكد لك أنني لو قدمت بطولة فيلم لي الفترة المقبلة وعُرض علي فيلم جديد مع أحمد السقا فسأوافق فورًا؛ لأنه من المستحيل أن أرفض العمل معه أبدًا في يوم من الأيام".





وعن حقيقة أن السقا هو مَن رشحه لبطولة الفيلم معه قال: السقا أخي، وحينما جاءه الفيلم اتصل بي وقال لي: بعمل فيلم جديد أمضيلك؟" فوافقت فورًا لدرجة أنني لم أقرأ دوري.





وأكد أنه تعلم من السقا الكثير من الخبرات على المستويين الفني والإنساني خلال فترة تصوير الفيلم، بالإضافة إلى أنه تربطهما صداقة قوية منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن السقا حرص على تهنئته على مسلسله الأخير "كلبش"، وكان يتوقع نجاحه الكبير، وهو ما حدث بالفعل، فقال: هو فنان ذو خبرة كبيرة وقدم العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة في مشواره الفني، وهو النجم الأول في مصر ولا أحد يستطيع إنكار ذلك أبدًا.





ونفى كرارة وقوع أي خلافات بينه وبين النجم أحمد عز، الفترة السابقة، في إحدى صالات الجيم الرياضية قائلًا: "عز صديق عزيز ولا يمكن أن تحدث خلافات بيننا سوى في وجهات النظر ليس أكثر، كما لم يحدث تشابك بالأيدي بيننا كما تردد الفترة السابقة".

وأضاف: حتى الآن لم يجمعني بعز أي عمل فني تليفزيوني أو سينمائي، لكني أتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت؛ لأنني أحبه كفنان ونجم كبير، وأفلامه السينمائية مميزة دائمًا وفيها نوع من التجديد والتطور.





ولفت إلى أنه حرص على تغيير جلده الفني في مسلسله الأخير "كلبش" في شخصية الضابط سليم الأنصاري، وهي الشخصية التي أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كنت اتخذت قرارًا منذ فترة بتغيير جلدي في مسلسل كلبش، رمضان الماضي، وبصدق ردود الأفعال زادت بسبب تقديمي نمط أدوار معينة في السنين الأخيرة وهي أدوار البطل الشعبي في مسلسلات عديدة، منها حواري بوخاريست وتحت الأرض والطبال".



