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سيـــاســة
السيسي: انزلوا الانتخابات الرئاسية وربنا يولي من يصلح
الإثنين 24 يوليه 2017 10:25 م
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السيسي 9988
أحمد الدسوقى
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "اوعوا تروحوا الساحل ومتنتخبوش وتقولوا احنا مجبناش ده".
وقال خلال جلسة "اسأل الرئيس" فى المؤتمر الوطنى الرابع لشباب الإسكندرية، إنه يوم واحد فقط يحدد مصير من يقود البلاد، ولذلك يجب على الجميع المشاركة فيه.
وتابع: "اوعوا تستكتروا على مصر يوم حتى لو هتقفوا ١٠ ساعات فى طابور".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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