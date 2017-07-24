السيسي: انزلوا الانتخابات الرئاسية وربنا يولي من يصلح

السيسي 9988

أحمد الدسوقى



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "اوعوا تروحوا الساحل ومتنتخبوش وتقولوا احنا مجبناش ده".



وقال خلال جلسة "اسأل الرئيس" فى المؤتمر الوطنى الرابع لشباب الإسكندرية، إنه يوم واحد فقط يحدد مصير من يقود البلاد، ولذلك يجب على الجميع المشاركة فيه.



وتابع: "اوعوا تستكتروا على مصر يوم حتى لو هتقفوا ١٠ ساعات فى طابور".