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استثمار
وزيرة الهجرة تدعو لتضمين تيسيرات للمصريين بقانون الاستثمار
الإثنين 24 يوليه 2017 09:17 م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22
أخر الأخبار
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة 22
ولاء البري
شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في نموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب، بجانب وزراء الاستثمار والمالية، والبنك المركزي، وممثلين عن النواب من الشباب.
جاءت مشاركة مكرم في ضوء اهتمام الوزارة بالشباب ضمن كوادر العمل بها، وكذلك الحرص على ربط شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بمصر.
أعربت مكرم عن ثقتها في أن الحوار بين مؤسسات الدولة وبين الشباب هو بداية التغيير الحقيقي، مؤكدة حرص القيادة السياسية على ذلك.
وأشارت إلى تقديرها لفهم الشباب لمجريات الأمور، وطرح حلول واقعية، خلال جلسات المؤتمر الرابع للشباب، الذي يعقده دوريا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "أبدع، انطلق".
وأضافت "مكرم" في إطار عرضها على وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى ضرورة الاهتمام بالمستثمر المصري بجانب الأجنبي، وكذلك منح المستثمرين المصريين الضمانات والتأمينات، مؤكدة أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار جزءا يتعلق بالمصريين في الخارج.
جدير بالذكر أن المؤتمر يستمر في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 24-25 يوليو الجاري، ويشارك فيه العديد من أبناء مصر في مختلف المجالات، ممثلين عن شرائح مختلفة من رياضيين ومثقفين وشباب أحزاب وغيرهم.
وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
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