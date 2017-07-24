مشروعات البرلمان : مؤتمر الشباب يؤكد اهتمام الرئيس بالأجيال القادمة

قال النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن مؤتمر الشباب الذى انطلق، اليوم الاثنين، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و1300 شاب وعدد من الوزراء والمسئولين، جاء فى وقت مهم تمامًا، عقب افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهذا رسالة للعالم بأن مصر تهتم ببناء شبابها وجيشها العظيم رغم كل الظروف التى تمر بها.

وأكد يوسف، في تصريحات له، اليوم، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة فى مؤتمرات الشباب يؤكد حرصه واهتمامه بالأجيال القادمة التى ستتولى قيادة الدولة، وأن مؤتمر الشباب من أهم الأحداث التى تحدث فى مصر، وأن تواصل الشباب مع أكبر قيادة فى الدولة مكسب كبير لهم.

وأضاف أن مشاركة ما لا يقل عن 1300 شاب وفتاة فى فعاليات المؤتمر تؤكد أن الشباب سيكونون القوة الضاربة فى جميع فعاليات وجلسات المؤتمر، وأن آراءهم وأفكارهم ستكون هى المهيمنة فى حضور الرئيس وجميع وزراء الحكومة وقيادات الدولة وأنهم يبنون مستقبلهم بأيديهم.