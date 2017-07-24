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سيـــاســة
ملك السعودية يوكل ابنه لإدارة شئون البلاد
الإثنين 24 يوليه 2017 08:25 م
الملك وابنه 5
أخر الأخبار
الملك وابنه 5
رويترز
قال أمر صادر عن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، إن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر البلاد في عطلة وأناب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون البلاد في غيابه.
ونقل الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية عن العاهل السعودي قوله "نظرا لعزمنا على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين... فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة".
ومن المعتاد أن يسلم قادة دول الخليج العربية شؤون البلاد لولاة العهد خلال سفرهم للخارج لكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها رسميا الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) هذه المهمة منذ تعيينه المفاجئ وليا للعهد الشهر الماضي.
وأنهى صعوده إلى ولاية العهد بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف (57 عاما) عامين من التكهنات حول تنافس يجري خلف الكواليس عند قمة هرم السلطة.
ولم تحدد الوكالة وجهة الملك أو مدة غيابه. لكن دبلوماسيا عربيا قال إن من المتوقع أن يقضي عطلته في المغرب.
السعودية
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