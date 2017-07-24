شريف اسماعيل 222

متابعات :



نفت الحكومة وجود استثناءات لأي طرف في حملتها لإزالة التعديات عن الأراضي المملوكة للدولة، وقالت في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم، إن الحملة على الوراق لم تستهدف الفقراء فقط.



وأضافت :"المتابع لعمليات إزالة التعديات على الأراضي في الآونة الأخيرة سيجد أن 80% منها موجهة للأغنياء".

