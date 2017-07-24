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اقتصاد وأسواق
الحكومة: 80% من حملات إزالة التعديات موجهة للأغنياء
الإثنين 24 يوليه 2017 08:05 م
شريف اسماعيل 222
أخر الأخبار
شريف اسماعيل 222
متابعات :
نفت الحكومة وجود استثناءات لأي طرف في حملتها لإزالة التعديات عن الأراضي المملوكة للدولة، وقالت في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم، إن الحملة على الوراق لم تستهدف الفقراء فقط.
وأضافت :"المتابع لعمليات إزالة التعديات على الأراضي في الآونة الأخيرة سيجد أن 80% منها موجهة للأغنياء".
مجلس الوزراء
أحداث الوراق
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