أجندة الأحداث السياسية الثلاثاء

أحزاب ونقابات وحركات

أعلن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أنه بناء على طلب أغلبية أعضاء الهيئة العليا فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للهيئة برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، مساء غدٍ الثلاثاء 25 يوليو بمقر الوفد الرئيسى بالدقى؛ لمناقشة أزمة التصعيد غير المقبول فى القدس والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعائر، وقال فؤاد إن الوفد قد سبق وطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف رادع فى مواجهة التأجيج المستمر الذى يدفع بالقضية إلى منحنى خطر، مشددًا على أن الحزب سيعلن موقفه وتوصياته عقب هذا الاجتماع الطارئ.





قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة، إنه من المقرر عقد اجتماع مجلس النقابة، غدًا الثلاثاء، للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة؛ لاتخاذ قرارات حاسمة في أزمة بيع الدواء بسعرين، والتي لم تحل إلى الآن بعد وصول غضب الصيادلة لذروته.





وأضاف أن هناك خطة ممنهجة لتدمير مهنة الصيدلة بعد صدور قرار وزاري خاص بترخيص الصيدليات سمح بفتح الصيدليات للدخلاء دون حساب، وصدر بعد أن سيطرت المافيا على سوق الدواء وأصبح لها أذرع في كل مؤسسات الدولة.





تعقد نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية، للمقيدين الجدد بجداول النقابة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، غدًا الثلاثاء، في نادي المحامين النهري بالمعادي بحضور النقيب العام سامح عاشور وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يؤدي اليمين القانونية بالغد 500 محامٍ شاب أمام سامح عاشور نقيب المحامين، وعدد من أعضاء المجلس.





تنطلق غدًا فى جميع محافظات الجمهورية المرحلة الرابعة من حملة طَرق الأبواب، التى يطلقها المجلس القومى للمرأة وتحمل عنوان "معًا.. فى خدمة الوطن"، وتمتد خلال الفترة من 25 يوليو وحتى أكتوبر 2017، والمرحلة الرابعة من الحملة تتضمن مجموعة رسائل تتضمن تأكيد القبول الإنسانى واحترام التعايش السلمي، وخلق حوار إيجابى داخل الأسرة والمجتمع حول الأزمات الحالية وإيجاد حلول مجتمعية لها، وإعلاء قيمة العمل والإنتاج واحترام وقبول كل الأعمال والعاملين بها، وتأكيد أن المبادئ والأخلاق والمعاملات واحدة بين كل الأديان، وعرض الخدمات والتدابير التى تتخذها الدولة للتخفيف من عبء القرارات الاقتصادية الأخيرة، خاصة محدودى الدخل، والتوعية بحق المرأة فى حياة آمنة خالية من العنف، والتعريف بأهمية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى فى الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

محافظات

تنظم محافظة بني سويف، غدًا الثلاثاء، تحت رعاية وحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، حفلًا لتكريم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، بقاعة مؤتمرات جامعة بنى سويف فى الحادية عشرة صباحًا، وكانت محافظة بنى سويف قد أعلنت عن تنظيم حفل لتكريم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف؛ لوصوله إلى سن المعاش، وحسب بيان إعلامى لمحافظة بنى سويف وصل عدد الكليات خلال تولي الدكتور أمين لطفى رئاسة الجامعة، إلى أكثر من 30 كلية، بعدما كانت 12 كلية فقط، وبعضها فى تخصصات نادرة ونوعية، وأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مثل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية ذوى الاحتياجات الخاصة، وكلية علوم تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى عدد من المعاهد النوعية، التي تستخدم التنمية، مثل معهد النباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن دعم الجامعة بأكثر من 15 منشأة رياضية، تسهم بقوة في دعم وتفوق الجامعة على كل المستويات.





تنطلق أولى فعاليات المرحلة الثانية من جلسات (الأزهر والحوار الوطنى المجتمعى.. نحو مستقبل أفضل للشباب)، غدًا الثلاثاء، بمختلف المحافظات المصرية، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويعقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاء حواريًّا مفتوحًا مع شباب جنوب سيناء؛ لمناقشة الأفكار والأطروحات التى تسهم فى استعادة منظومة الأخلاق داخل المجتمع المصرى، فى ضوء الجهود المبذولة لوضع رؤية وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ الثوابت وقيم الولاء والانتماء وتجديد الخطاب الدعوى فى إطار الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية المصرية، تحت عنوان (أمن مصر بين وعى شعبها وتضحيات جندها.. "وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ")، بحضور عدد كبير من شباب المحافظة والمثقفين والمفكرين والأدباء وأعضاء مجلس الشعب وشيوخ القبائل بالمحافظة.





أخرى

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة شئون اللاجئين والمغتربين والهجرة)، بصفتها الأمانة الفنية لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اجتماعًا استثنائيًّا لعملية التشاور بمقر الأمانة العامة غدًا وبعد غد 25 و26 يوليو2017 تحضيرًا للمشاورات الجارية حول الاتفاق العالمى بشأن اللاجئين والاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR والمنظمة الدولية للهجرة IOM، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار الحرص على حث الدول العربية وتشجيعها على المشاركة الفاعلة فى المشاورات الجارية لكل من الاتفاقين العالميين، وحث البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فى نيويورك على التنسيق فيما بينها بهذا الشأن، ويهدف الاجتماع إلى توعية الدول الأعضاء بالعمليتين الجاريتين لوضع الاتفاق العالمى للاجئين والاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، والتوصل إلى الرسائل الرئيسية التى تحرص المنطقة العربية على تضمينها فى الاتفاقين العالميين لإيصالها إلى مختلف الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة لهذا الغرض، وأولها المشاورات الإقليمية التى تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (إسكوا) فى سبتمبر 2017، و يشارك فى الاجتماع الدول العربية الأعضاء ممثلة بنقاط اتصال عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء والجهات الأخرى المعنية، وعلى رأسها وزارات الخارجية، إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والإقليمية العاملة فى هذا المجال، وبعض منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بالشأن الإنسانى، وبعض الخبراء المتخصصين فى قضايا الهجرة واللجوء.



