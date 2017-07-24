الحكومة تتراجع .. زيادة أسعار الانترنت بداية من سبتمبر

تصحيح مركز المعلومات 5

المال – خاص



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تصحيحا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الانترنت الأرضي ستطبق بدءا من فاتورة سبتمبر 2017 وليس يوليو الجاري.



وقال المركز إن التصحيح جاء بناء على مراجعة وزارة المالية وطبقا للقانون الصادر في سبتمبر 2016 بشأن الإعفاء الضريبي لخدمات الانترنت لمدة عام ينتهي في 7 سبتمبر 2017.



وكان المركز قد نشر في تقرير، قبل قليل، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» بنسبة 14% بجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر سيبدأ من فاتورة يوليو 2017.



وهاتفت "المال" مصدرا بالمركز للتأكد من المعلومة قبل نشرها، فأكد أن "القرار لسه واصل من وزارة المالية"، وهو ما ثبت عدم صحته في ضوء التصحيح الأخير.

