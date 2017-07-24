EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
الحكومة تتراجع .. زيادة أسعار الانترنت بداية من سبتمبر
الإثنين 24 يوليه 2017 07:41 م
تصحيح مركز المعلومات 5
أخر الأخبار
تصحيح مركز المعلومات 5
المال – خاص
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تصحيحا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الانترنت الأرضي ستطبق بدءا من فاتورة سبتمبر 2017 وليس يوليو الجاري.
وقال المركز إن التصحيح جاء بناء على مراجعة وزارة المالية وطبقا للقانون الصادر في سبتمبر 2016 بشأن الإعفاء الضريبي لخدمات الانترنت لمدة عام ينتهي في 7 سبتمبر 2017.
وكان المركز قد نشر في تقرير، قبل قليل، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» بنسبة 14% بجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر سيبدأ من فاتورة يوليو 2017.
وهاتفت "المال" مصدرا بالمركز للتأكد من المعلومة قبل نشرها، فأكد أن "القرار لسه واصل من وزارة المالية"، وهو ما ثبت عدم صحته في ضوء التصحيح الأخير.
مجلس الوزراء
الإنترنت
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا