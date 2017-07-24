EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الاستثمار العربي يخصص 80 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة
الإثنين 24 يوليه 2017 07:10 م
بنك الاستثمار 55
أخر الأخبار
بنك الاستثمار 55
شهدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وهاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، توقيع عقدين جديدين بين الطرفين قيمتهما الإجمالية 80 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.
قام بالتوقيع على العقدين كل من عمرو علوي نائب المدير العام للعلاقات المصرفية بالقطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز وعادل طه عبد الوهاب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال شبكة فروع البنك والبالغ عددها 26 فرع ، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 20 مليون جنيه والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى شراء الآلات الجديدة والمستعملة وتمويل رأس المال العامل وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بينما يهدف العقد الثاني والبالغ قيمته 60 مليون جنيه والممول من مصادر بالجهاز إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري مدين، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومطابقتها للالتزامات البيئية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا