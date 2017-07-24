الاستثمار العربي يخصص 80 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة

شهدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، وهاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، توقيع عقدين جديدين بين الطرفين قيمتهما الإجمالية 80 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.



قام بالتوقيع على العقدين كل من عمرو علوي نائب المدير العام للعلاقات المصرفية بالقطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز وعادل طه عبد الوهاب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.



ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال شبكة فروع البنك والبالغ عددها 26 فرع ، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 20 مليون جنيه والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى شراء الآلات الجديدة والمستعملة وتمويل رأس المال العامل وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بينما يهدف العقد الثاني والبالغ قيمته 60 مليون جنيه والممول من مصادر بالجهاز إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري مدين، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومطابقتها للالتزامات البيئية.



