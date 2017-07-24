نواب الإسكندرية ينتقدون تجاهل مؤتمر الشباب لدعوتهم

نائب سكندري يستنكر الاستعاضة عن نواب الإسكندرية بآخرين

زين الدين: المؤتمر الهدف منه الشباب وليس نواب المجلس

بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الدورى الرابع للشباب، المنعقد بمكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، انتقد عدد من نواب محافظة الإسكندرية عدم توجيه الدعوة إليهم واقتصار حضور نواب بعينهم دائمي الحضور في مؤتمرات الشباب السابقة من خارج المحافظة.





من جانبه تقدم النائب محمد عطا سليم، نائب حزب مستقبل وطن عن محافظة الإسكندرية، بسؤال رسمي إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متسائلًا فيه عن أسباب انحصار دعوات المؤتمر على بعض النواب دون الآخرين.





وأضاف عطا سليم، في تصريحاته، لـ"المال"، أن المؤتمر انطلق، اليوم الاثنين، بنواب من خارج الإسكندرية رغم أن اللقاء بها، مشيرًا إلى أن اللقاء مجهّز لاستقبال 1500 فرد، ورغم ذلك توجهت الدعوة لـ6 نواب فقط من الإسكندرية من أصل 32 نائبًا.





وتساءل نائب الإسكندرية: كيف تم ترشيح النواب للمؤتمر، وما الأسس والمعايير التي تمّت الاستعاضة عن نواب الإسكندرية بأشخاص آخرين؟





وطالب رئيس المجلس بتوضيح الأمر، وهل هذا ما حدث في اختيار النواب بمؤتمر شباب الصعيد.





كما وجه عطا سليم تساؤلًا للمستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون النيابية: هل نحن محجوبون عن رئيس الجمهورية أم هو المحجوب عنا، وبمعنى آخر: هل عدم دعوتنا لحضور مؤتمر الشباب بالإسكندرية لكون هناك من يتدخل متبرعًا ليحول بيننا وبين الرئيس على أساس أنهم مَن يعرفون مصلحة الوطن، والباقي دون ذلك؟





وقال عطا سليم: "كنت أتمنى الحضور لعرض عدد من القضايا المهمة على القيادة السياسية".





فيما علق محمد عبد الله زين الدين، نائب محافظة البحيرة، على الأمر قائلًا: "المؤتمر الهدف منه الشباب وليس نواب المجلس".





وأضاف زين الدين، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن هناك آليات يستخدمها النواب في حال الرغبة بطرح قضايا مهمة وليس من خلال مؤتمر الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب لا يحتاجون لوصاية النواب عليهم من أجل عرض رؤيتهم خلال المؤتمر.





وأكد النائب هيثم الحريرى عن محافظة الإسكندرية أنه لم يتلقّ دعوة لحضور المؤتمر، اليوم، مضيفًا أنه كان لديه عدد من التساؤلات يريد أن يوجهها لرئيس الجمهورية أبرزها ما معيار الإفراج عن الشباب.





وأضاف: إلى متى الصبر فى ظل قسوة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتدني الدخل والرواتب والمعاشات للغالبية الكاسحة من المصريين؟! ومتى توفر الحكومة فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة عماد بناء الاقتصاد فى أى دولة؟





كان المؤتمر الدورى الرابع للشباب قد انطلق، اليوم الاثنين، بمكتبة الإسكندرية، ودارت جلسات نقاشية بين الرئيس السيسى والشباب المشاركين، كما شارك فى الجلسات عدد كبير من وزراء الحكومة والمفكرين.





وبدأت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب الدورى الرابع بمدينة الإسكندرية، بحضور الرئيس، بآيات من القرآن الكريم، ثم فيلم عن مؤتمرات الشباب، ثم عرض وفيلم منتدى شباب العالم، وآخر عن إقليم غرب الدلتا، قبل أن يفتتح الرئيس السيسى المؤتمر، ويقدم الجلسة الافتتاحية رامى رضوان.



