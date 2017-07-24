الأوروبى للتعمير يعقد ورشة عمل مع سلطة النقد بغزة

عقد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ورشة عمل هى الأُولى من نوعها مع سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز ودعم القطاع المصرفي الفلسطيني، من خلال تبادل الخبرات المصرفية ودعم المهارات وعرض المنتجات المالية اللازمة لدعم وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق متطلبات وأهداف الشمول المالي.





وقال البنك، فى بيان صحفى، إن عزام الشوّا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ونائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيل بينيت، افتتحا الورشة، وعبّرا عن أهمية التعاون المشترك ومناقشة سبل دعم وتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني بما يحقق تقديم منتجات جديدة للمشاريع المتوسطة والصغيرة لمساعدتها في النمو والتطور، وأكّدا الأهمية التي يعلقها الجانبان على نتيجة هذا النشاط الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين.





وأكد محافظ سلطة النقد دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد الفلسطيني، مضيفًا أن عزم البنك على إنشاء استثمارات اقتصادية في فلسطين سينعكس إيجابًا على زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص.





وأشار إلى الدور المحوري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي تمثل حوالي 95% من الاقتصاد الفلسطيني الذي واجه بعض التحديات، وكان أهمها صعوبة الوصول لمصادر التمويل، وأن سلطة النقد عملت على تذليل المعوقات في الوصول إلى روافد الائتمان، وقامت بمنح محفزات للبنوك ومؤسسات الإقراض للتوسع في منح التسهيلات للمشاريع القائمة والريادية، ما أدى إلى نمو بنسبة 160% في محفظة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع خلال الفترة بين عام 2013 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017، حيث وصلت إلى حوالي 1300 مليون دولار.





وأوضح المحافظ أن نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سيسهم في تعزيز نسبة الشمول المالي بفلسطين (نسبة المستفيدين من الخدمات المالية) البالغة حاليًّا 36%، والتي تسعى سلطة النقد والمؤسسات الشريكة لرفعها حتى تصل إلى 50% على الأقل نهاية عام 2025.





من جانبه قال نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيل بينيت: "نحن سعداء باستضافة هذا النشاط الأول مع سلطة النقد لتبادل وجهات النظر والمعرفة مع قطاع الأعمال، ونتطلع لتطوير نشاطاتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وذلك بهدف تسريع وصول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي ومصدرًا للعمالة".





وتضمنت ورشة العمل حلقة نقاش ركّزت على المنتجات المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مثل خطوط الائتمان، وبرنامج تمويل التجارة، فضلًا عن الخدمات الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتناولت مشاركة بعض عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين عرضوا تجاربهم مع البنك في الخدمات المصرفية وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.





وركّزت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، هايك هارجمنت، على التجارب الناجحة للبنك خلال السنوات الخمس الأخيرة في الأردن، وعلى أهمية توفير المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر تحسين فرص الحصول على التمويل.





يُشار إلى أن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخلال اجتماعه السنوي، وافق على قيام البنك بالاستثمار في فلسطين لفترة أولية مدتها خمس سنوات لدعم تنمية الاقتصاد باستثمارات من خلال صندوق ائتماني.



