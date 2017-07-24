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بنـــوك
استقرار دولار المركزي بختام تعاملات الإثنين
الإثنين 24 يوليه 2017 06:04 م
دولار
أخر الأخبار
دولار
هبة محمد
قال البنك المركزي اليوم، إن سعر الدولار لديه استقر بداية تعاملات الأسبوع عند 17.9443 جنيه للبيع، و17.8141 جنيه للشراء، مقابل 17.9443 و17.8119 على الترتيب يوم الخميس الماضي.
يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.
كان سعر بيع الدولار لدى المركزي تذبذب خلال تعاملات الشهر الجاري، إذ انخفض أسفل مستوى 18 جنيها يوم 4 يوليو الحالى، لكنه عاود الصعود لنفس المستوى بعد 12 يوما في 16 يوليو، فيما تراجع مجدداً تحت 18 جنيها بعد يومين فقط من الصعود في 18 يوليو الحالي.
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