متوسط شراء الدولار بالبنوك يستقر عند 17.83 جنيه

استقر متوسط الدولار بالبنوك عند 17.8371 جنيه للشراء، و17.9379 جنيه للبيع، مقابل 17.8335 جنيه، و17.9341 جنيه على الترتيب يوم الخميس الماضي.





يأتي ذلك وسط استقرار أسعار الدولار بالبنوك الكبرى، ليسجل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري 17.80 جنيه، و17.90 جنيه للبيع.





كما عرض بنك مصر شراء الدولار عند 17.84 جنيه، و17.94 جنيه للبيع.





ويتيح بنكا القاهرة والتجاري الدولي الدولار عند 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.





وسجل الدولار ببنكي قطر الوطني الأهلي والمصرف المتحد 17.80 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار لدى بنك الإسكندرية إلى 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.





وسجل لدى بنك HSBC للشراء 17.83 جنيه، و17.93 جنيه للبيع.





وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





كان متوسط بيع الدولار قد ارتفع فوق مستوى 18 جنيهًا بعدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي بعد هبوط السعر يوم 3 يوليو الحالي أسفل هذا المستوى.





وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن متوسط الدولار تراجع أسفل 18 جنيهًا 3 مرات كان آخرها بداية يوليو الحالي، وفي 5 أبريل تراجع متوسط الشراء إلى 17.9715 جنيه، وسجل البيع 18.1079 جنيه، كما انخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء، و17.9937 جنيه في 9 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



