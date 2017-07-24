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سيـــاســة
25 أكتوبر.. الحكم على المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية
الإثنين 24 يوليه 2017 05:13 م
محكمة جنايات شمال القاهرة
أخر الأخبار
محكمة جنايات شمال القاهرة
نجوى عبد العزيز
حجزت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي، محاكمة المتهمين في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
كان النائب العام قد أحال يوم 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بطلب وتلقي رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من 2014 وحتى 2016.
فيما أحالت هيئة النيابة الإدارية، كلا من "ع.ع" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، و"م.م" مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تسريب الامتحانات
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