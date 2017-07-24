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بنـــوك
هبوط عائد سندات الخزانة أجل 3 و7 سنوات
الإثنين 24 يوليه 2017 04:51 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
البنك المركزى 2
هبة محمد
هبط متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 و7 سنوات في ثاني عطاء لهذه الآجال يطرحه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بعد رفع سعر فائدة الكوريدور "سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة " بواقع 200 نقطة أساس بداية يوليو الجاري.
وكشف الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات تراجع 82 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، ليسجل 18.652%، مقابل 19.478%، كما انخفض أعلى عائد 92 نقطة أساس، إلى 18.68%، وتراجع أدنى عائد 64 نقطة إلى 18.6%، وغطت البنوك العطاء 4.2 مرة.
كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 7 سنوات 61 نقطة، محققاً 18.596%، مقابل 19.214%، وانخفض أعلى عائد 83 نقطة ليصل إلى 18.65%، أيضاً انخفض أدنى عائد 50 نقطة إلى 18.4%، ووصلت معدلات تغطية العطاء إلى 3.4 مرة.
ولم يفصح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي حتى الآن عن التفاصيل الأخرى للعطاءين والخاصة بقيمة العروض المقدمة من البنوك وحجم القيمة التي حصلت عليها وزارة المالية من العطاءين بجانب الفائدة التي طلبتها البنوك، إلا أنه أوضح أن المالية طلبت الحصول على 1.750 مليار جنيه للعطاءين بواقع مليار جنيه لأجل 3 سنوات و750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
كان متوسط العائد على سندات أجل 3 و7 سنوات ارتفع لمستوى أعلى من 19% بعد رفع المركزي سعر فائدة الكرويدور بواقع 200 نقطة أساس مطلع يوليو الجاري، لكنه عاود الانخفاض مجدداً عند مستوى أعلى من 18%، كما حقق متوسط العائد على أذون الخزانة تخطي مستوى 22% في تلك الفترة بما اعتبر أنه أعلى مستوى تاريخي منذ أكثر من 7 أعوام، لكن العائد تراجع أيضاً خلال الأسبوع الماضي.
البنك المركزى
العائد الثابت _ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ
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