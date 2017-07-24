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استثمار
الآثار: انتهاء أعمال نقل المقبرة الجديدة بالشرقية
الإثنين 24 يوليه 2017 04:04 م
وزارة الآثار
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وزارة الآثار
سمر السيد
قالت وزارة الآثار فى بيان صحفى، إن البعثة الأثرية العلمية برئاسة أحمد شعيب، مدير عام الإدارة العامة للترميم بشرق الدلتا، انتهت من أعمال فك ونقل مقبرة أثرية تم العثور عليها داخل قطعة أرض بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.
وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه تم الكشف عن هذه المقبرة أثناء إجراء جسات أثرية في المنطقة بناء علي طلب أحد المواطنين، والذي أراد إجراء توسعة لمنزله الموجود بجوار قطعة الأرض التي تم الكشف بداخلها عن المقبرة.
وطبقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بقانون ٣ لعام ٢٠١٠ قامت بعثة أثرية من الوزارة بعمل جسات في هذه المنطقة، للتأكد من وجود شواهد أثرية بها من عدمه. وأكد عشماوي أن أعمال الحفر الأثري أسفرت عن وجود هذه المقبرة، وأنه هوية صاحبها غير محددة حتي الآن.
وأوضح غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم أن المقبرة المكتشفة عبارة عن مقبرة صخرية مبنية فوق دًكة تتكون من مجموعة من الكتل الحجرية مما يدل علي انها كانت قد نحتت في الجبل في مكان آخر ثم نقلت خلال العصور الفرعونية المتلاحقة إلي المكان الحالي.
وأوضح سنبل ان المقبرة عبارة عن كتلة واحدة من الصخر تزن حوالي ٦٥ طن عثر بداخلها علي تابوت حجري ربما يكون من البازلت او الديوريت ، كما حُفر علي أحد جدرانها بقايا نص هيروغليفي.
وأوضح د. عشماوي أن تلك المقبرة يعود أول أكتشاف لها إلي خمسينيات القرن الماضي بواسطة العالم الإنجليزي فلندر بيتري و لكن غطتها الرمال الي أن أُعيد أكتشافها الان.
وقال سنبل أنه بناء علي قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية تم نقل المقبرة الصخرية للمخزن المتحفي بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية تمهيدا لترميمها وعمل الدراسات اللازمه لها لمعرفه صاحبها و العصر التاريخي الذي ترجع اليه.
وزراة الآثار
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