جي بي غبور أوتو تطرح جيلي x7.. الربع الأخير

جيلى X7





أحمد عوض:





تعتزم مجموعة جي بي غبور أوتو - وكلاء هيونداي ومازدا وجيلي وشيري، طرح "جيلي x7" رسمياً خلال الربع اﻷخير من العام الحالى .



وتُطرح "جيلي x7" فئة السيارات الرياضية متعدة الاستخدمات الـ suv" بعدد من الأسواق الخليجية، بفئتين - اﻷولي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات، سعة 2000 سي سي، لتولد قوة قدرها 141 حصاناً بعزم دوران 170 نيوتن، وتدعم بناقل حركة خماسي السرعات.





الفئة الثانية مزودة بمحرك مكون من 4 إسطوانات سعة 2400 سي سي، ليولد قوة قدرها 150 حصانا بعزم دوران 170 نيوتن متر، مع ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.



ويبلغ طول السيارة 4541 ملم، وعرضها 1833 ملم، ويصل ارتفاعها إلى 1700 ملم، وترتفع عن الأرض بنحو 140 سم.





من جهته - أكد مسئولي مبيعات جي بي غبور أوتو، أنه من المرجح أن تطرح السيارة جيلي x7، بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1300 سي سي تربو، لتناسب طبيعة السوق المحلية، وكانت المجموعة قد عرضت السيارة لأول مرة خلال يونيو الماضي .

