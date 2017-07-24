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استثمار
رئيس العربية للتصنيع يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا
الإثنين 24 يوليه 2017 03:09 م
عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة
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عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة
الصاوي أحمد:
التقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، اليوم الإثنين، أوكيشوكو إنلما وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري بالعاصمة أبوجا , في إطار جولة خارجية تشمل عدة دول إفريقية, فضلا عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع فى معرض نيجيريا, الذي تشارك فيه تزامنا مع الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، والتى أسست لعلاقات قوية وراسخة مع الأشقاء الأفارقة"، والتي تسعي "الهيئة" إلى تعزيزها حالياً.
وفي هذا الصدد , أكد "سيف الدين" أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة، وإعادة الدفء في العديد من المجالات علي نحو يلبي التطلعات لشعوب القارة الإفريقية، موضحاً أن جميع مُنتجات "العربية للتصنيع"، والتي تُنتج من 13 شركة ومصنع تابعين لـ"الهيئة" مُتاحة أمام "الأشقاء الأفارقة".
من جانبه, شدد وزير الصناعة النيجيري على أهمية التعاون مع مصر تلك الدولة المحورية الكبيرة بالقارة الإفريقية والعالم العربي، في إطار حرص الشقيقة مصر علي دعم وتطوير علاقات التعاون مع الدول الأفريقية في مُختلف المجالات.
وأعرب "سيف الدين" عن تفاؤله بالروح العالية التي لمسها لدي الجانب النيجيري, مؤكدا أهمية التعاون والعمل المشترك مع نيجيريا بخبراتها العريضة في العديد من المجالات علي نحو يلبي المصالح المُشتركة .
وأشار الوزير النيجيرى إلي أهمية تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل، وتبادل الخبرات مع الهيئة العربية للتصنيع تلك المؤسسة الصناعية العملاقة، وأثني علي حرص الهيئة للمُشاركة بمعرض المُنتجات المقرر، انعقاده بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
الهيئة العربية للتصنيع
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