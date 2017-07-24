الانتهاء من الجزء الأول لكوبرى 6 بالإسماعيلية

نادية صابر



انتهت اليوم شركة التمساح لبناء السفن - إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- من تدشين بنتون رقم 1 من كوبري نمرة 6 الغربى بمدينة الإسماعيلية.



كما تتضمن أعمال الكوبرى بناء الجزء الأول منه علي قناة السويس الرئيسية بطول 255 مترا وعرض 70 مترا بجانب نفس المواصفات تتضمنها اعمال الجزء الثاني من الكوبري علي قناة السويس الجديدة بإجمالي تكلفة تصل الي 160 مليون جنيه بجانب اعمال اقامة 3 بنتونات ومراسي تشارك فيها الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.



ومن المتوقع افتتاح كوبري "نمرة 6 " بنهاية ديسمبر المقبل لنقل المواطنين من شرق وغرب القناة لربط سيناء بالوطن الأم.



يذكر أن التمساح لبناء السفن هي احدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس قطاع عام أنشئت في الستينيات وتمتلك ترسانتين إحداهما في الإسماعيلية والاخري بالإسكندرية، وتمتلك أسطولا مكونا من 24 وحدة بحرية متخصصة في خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل الي 120 مليون جنيه.