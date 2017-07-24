السيسي عن مؤتمرات الشباب: علشان أشكيلكم وتشكولي

عبد الفتاح السيسي

المال ـ خاص:



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالوعي قبل الحديث عن أي قضية، مشيرا خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية قبل قليل إلى أن الهدف من عقد مؤتمرات الشباب هو الاستماع إلى أسألة الناس ومناقشتها، وقال "إحنا بنعمل القعدة دي ليه؟، علشان أشكيلكم وتشكولي وأحكيلكم عن حالي وتحكولي عن حالكم".



وأضاف الرئيس، في جلسة خاصة بالتعليم، أن خروج مصر من ما أسماه "دائرة العَوَز"، وفقدانها للموارد المالية، تتطلب الكفاح والصبر والسير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتابع: " إما أن نكافح أو نقول مفيش فايدة ونركن.. أو نمد إيدينا.. والناس ما بتشحتش خلاص".



وذكر أن رؤية مصر 2030 تستهدف إنشاء 300 ألف مدرسة جديدة، مشيرا إلى أنه على دراية بعدم كفاية الموارد اللازمة لتطوير نظام التعليم في مصر بالنسبة لمستوى الإنفاق على الطالب والمعلم.



وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه مصر الآن يستهدف الحد من عجز الموازنة وخفض الدين العام بما يسمح بتوفير موارد مالية يتم تخصيصها للتعليم بما يسمح بزيادة ميزانيته الحالية التي تتراوح بين 60 – 70 مليار جنيه.