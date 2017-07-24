بدء التداول على سهم الاتحاد الصيدلي الأربعاء

البورصة المصرية 5

مصطفى طلعت:



انتهت شركة "إف إى بى" كابيتال من إجراءات قيد وطرح أسهم شركة "الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار" ببورصة النيل، بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية والتى إنعقدت نهاية الاسبوع الماضي، وتتولى إف إى بى مهام رعاية قيد الاتحاد الصيدلى ببورصة النيل.



وقال محمود خليفة، نائب الرئيس بالمجموعة، في بيان اليوم الإثنين، إن هذا الطرح يعد الأول للشركات ببورصة النيل منذ مطلع العام الحالي، مؤكدأ أنه سيتم بدء التداول على السهم بعد غد الأربعاء.



ويبلغ رأس المال المصدر للاتحاد الصيدلى 13.6 مليون جنيه موزعة على 13.6 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، فيما ارتفعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 52.5% خلال 2016.



وتأسست الاتحاد الصيدلى عام 2008 ومقرها محافظة المنيا بشمال الصعيد هى الشركة رقم 12 التى يتم إنهاء إجراءات قيدها من خلال مجموعة FEP Capital، و من المتوقع أن تقوم مجموعة FEP Capital بطرح 3 شركات أخرى فى خلال العام المقبل ممثلا في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.