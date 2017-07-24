متضررو مدابغ مجرى العيون يطالبون بلجنة لمراجعة التعويضات

حنان الصعيدى: بلاغ للنائب العام ضد مسئولى الغرفة الأسبوع المقبل

مستأجر: "مش معقول بعد ثورتين يبقى ده حالنا"

أحمد اللاهونى



طالب عدد من أصحاب الورش والمدابغ بسور مجري العيون، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتشكيل لجنة "قانونية – مالية" لمراجعة كل التعويضات التى تم صرفها للمدابغية غير راغبى النقل لمدينة الجلود بالروبيكى.



وعقد أصحاب الورش المتضررون من عملية الحصر والنقل لمدينة الروبيكى، مؤتمرًا صحفيًا أمس، للكشف عن مشاكلهم فى تخصيص أراضٍ لهم بمدينة الجلود الجديدة.



ووجه المتضررون انتقادات لاذعة للـ "10 الكبار" فى صناعة الجلود، والفائزين بأسبيقة النقل للروبيكى، متهمين إياهم بالحصول على مساحات واسعة تتخطى أكثر من 10 أضعاف التى يمتلكونها بمجرى العيون.



وكانت الحكومة قد أصدرت قرارًا بنقل مدابغ الجلود إلى الروبيكى في مدينة بدر، حفاظاً على البيئة واستغلال المنطقة فى الاستثمار السياحى نظرًا لموقعها المتميز بكورنيش النيل، وأسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، برأس مال 200 مليون جنيه، لإدارة أصول مدابغ مجرى العيون بعد الهدم، ومدينة الروبيكى.



وقال خالد الخلقي، عضو غرفة الدباغة والمتحدث باسم المتضريين، إن العاملين وأصحاب الورش والمصانع ليس لديهم أى مانع فى نقل المدابغ، كما يطلق البعض، ولكنهم معترضون على عمل لجنة الحصر الحالية، والتى تلاعبت بالمساحات الخاصة بهم – وفقًا لتصريحه.



وأشار إلى أن رئيس الغرفة، محمد حربى حصل على 13 ألف متر بالروبيكي في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة مدبغته بمجري العيون 487 مترا فقط وفقًا لحصر 2009.



ووفقًا لتصريحات سابقة لمسئولى وزارة الصناعة، فإن إجمالى المساحة التى حصلت عليها المدابغ الـ10 الأولى 48 ألف متر فقط، من إجمالى 180 ألف متر جاهزة للنقل فورا.



وأكدت حنان الصعيدى، مالك مدبغة "الصعيدى"، وعضو مجلس الشعب السابق، أن المتضررين من النقل تقدموا ببلاغات للرقابة الإدارية ضد لجنة الحصر الحالية "أعضاء غرفة الدباغة باتحاد الصناعات"، وسيتقدموا ببلاغ للنائب العام خلال الأسبوع المقبل.



وأشارت إلى أن السعر الذى حددته لجنة الحصر للمتر فى مجرى العيون غير عادل، خاصة وأنه يعود إلى حصر 2009، والذى سجل 2310 جنيهات، فى الوقت الذى رفعت فيه سعر المتر فى الروبيكي من 300 جنيه إلى 3000.



وقال طارق زكى، مستأجر بمجرى العيون، "أنا قدامى مهلة شهر للنقل، ومش عارف أعمل ايه لأنى مستأجر مش مالك، عندى 3 بنات فى المدارس، ودى مهنتى الوحيدة ما أعرفش أشتغل غيرها بعد العمر ده كله".



وأضاف: "مش معقول بعد ثورتين يبقى ده حالنا، احنا مش بنام من التفكير، والدنيا بقت نار، نروح فين ونيجي منين، أنقذنا ياريس".



ورفع المتضررون لافتات مكتوب عليها "غرفة إيه غرفة مين، دى شلة منتفعين، افتح بابك يا ريسنا شوف مصايبنا شوف كوارثنا، انقذنا ياريس الحقنا يا سيسى.. السيسى رئيسنا.. السيسى حبيبنا عمره ما يرضى بالى صايبنا".



أحمد اللاهونىطالب عدد من أصحاب الورش والمدابغ بسور مجري العيون، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتشكيل لجنة "قانونية – مالية" لمراجعة كل التعويضات التى تم صرفها للمدابغية غير راغبى النقل لمدينة الجلود بالروبيكى.وعقد أصحاب الورش المتضررون من عملية الحصر والنقل لمدينة الروبيكى، مؤتمرًا صحفيًا أمس، للكشف عن مشاكلهم فى تخصيص أراضٍ لهم بمدينة الجلود الجديدة.ووجه المتضررون انتقادات لاذعة للـ "10 الكبار" فى صناعة الجلود، والفائزين بأسبيقة النقل للروبيكى، متهمين إياهم بالحصول على مساحات واسعة تتخطى أكثر من 10 أضعاف التى يمتلكونها بمجرى العيون.وكانت الحكومة قد أصدرت قرارًا بنقل مدابغ الجلود إلى الروبيكى في مدينة بدر، حفاظاً على البيئة واستغلال المنطقة فى الاستثمار السياحى نظرًا لموقعها المتميز بكورنيش النيل، وأسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، برأس مال 200 مليون جنيه، لإدارة أصول مدابغ مجرى العيون بعد الهدم، ومدينة الروبيكى.وقال خالد الخلقي، عضو غرفة الدباغة والمتحدث باسم المتضريين، إن العاملين وأصحاب الورش والمصانع ليس لديهم أى مانع فى نقل المدابغ، كما يطلق البعض، ولكنهم معترضون على عمل لجنة الحصر الحالية، والتى تلاعبت بالمساحات الخاصة بهم – وفقًا لتصريحه.وأشار إلى أن رئيس الغرفة، محمد حربى حصل على 13 ألف متر بالروبيكي في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة مدبغته بمجري العيون 487 مترا فقط وفقًا لحصر 2009.ووفقًا لتصريحات سابقة لمسئولى وزارة الصناعة، فإن إجمالى المساحة التى حصلت عليها المدابغ الـ10 الأولى 48 ألف متر فقط، من إجمالى 180 ألف متر جاهزة للنقل فورا.وأكدت حنان الصعيدى، مالك مدبغة "الصعيدى"، وعضو مجلس الشعب السابق، أن المتضررين من النقل تقدموا ببلاغات للرقابة الإدارية ضد لجنة الحصر الحالية "أعضاء غرفة الدباغة باتحاد الصناعات"، وسيتقدموا ببلاغ للنائب العام خلال الأسبوع المقبل.وأشارت إلى أن السعر الذى حددته لجنة الحصر للمتر فى مجرى العيون غير عادل، خاصة وأنه يعود إلى حصر 2009، والذى سجل 2310 جنيهات، فى الوقت الذى رفعت فيه سعر المتر فى الروبيكي من 300 جنيه إلى 3000.وقال طارق زكى، مستأجر بمجرى العيون، "أنا قدامى مهلة شهر للنقل، ومش عارف أعمل ايه لأنى مستأجر مش مالك، عندى 3 بنات فى المدارس، ودى مهنتى الوحيدة ما أعرفش أشتغل غيرها بعد العمر ده كله".وأضاف: "مش معقول بعد ثورتين يبقى ده حالنا، احنا مش بنام من التفكير، والدنيا بقت نار، نروح فين ونيجي منين، أنقذنا ياريس".ورفع المتضررون لافتات مكتوب عليها "غرفة إيه غرفة مين، دى شلة منتفعين، افتح بابك يا ريسنا شوف مصايبنا شوف كوارثنا، انقذنا ياريس الحقنا يا سيسى.. السيسى رئيسنا.. السيسى حبيبنا عمره ما يرضى بالى صايبنا".