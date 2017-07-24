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سيـــاســة
السعيد عن رؤية مصر 2030: الزيادة السكانية تأكل ثمار النمو
الإثنين 24 يوليه 2017 02:02 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أخر الأخبار
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
المال ـ خاص:
استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد رؤية مصر للتنمية 2030، وقالت إن تلك الرؤية تمثل وثيقة حية تعود إليها الحكومة ونقيمها وتعمل على تعديلها نتيجة المتغيرات التي تطرأ على المجتمع.
وأكدت السعيد خلال جلسة رؤية مصر 2030، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي ينعقد حاليا في الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، أن إحدى القضايا التي وجدت الحكومة ضرورة مراجعتها هي قضية النمو السكاني.
وتابعت: "إذا لم نستطع أن يكون لنا خطة واضحة للنمو السكاني، فهذا النمو سيأكل ثمار التنمية" مشيرة إلى أن البشر ثروة حقيقية غير أن تلك الثروة تحتاج إلى توفير حياة كريمة ولائقة تستلزم التحكم في معدلات النمو السكاني.
التخطيط
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