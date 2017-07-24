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عقـــارات
30 يوليو آخر موعد لتظلمات وحدات الكيلو 4 بمطروح
الإثنين 24 يوليه 2017 01:55 م
وحدات إسكان متوسط بتكلفة
أخر الأخبار
وحدات إسكان متوسط بتكلفة
معتز محمود
كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح، أن باب استقبال التظلمات من المستبعدين من الحصول على وحدات السكنية بعمارات الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح مفتوح حتى الـ30 من يوليو.
وأضاف المصدر لـ"المال"، أن إجراءات قبول التظلمات مستمرة منذ الخميس الماضى الموافق 20 يوليو، لافتاً إلى أن إجمالى المستبعدين يبلغ 75 اسما لوجود أملاك لديهم، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لإدارة الإسكان بمركز ومدينة مرسى مطروح للحصول على وحدات سكنية بالكيلو 4 بلغ 352 ملفًا.
وأوضح أن إجراءات الاستبعاد تتم عبر اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017، بشأن استبعاد من لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح، والتى وافقت على 274 ملفا من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات.
وأشار إلى أن هذه الملفات تم تقديمها خلال الفترة من 23 أبريل وحتى الـ7 من مايو الماضى، ومن ضمنها 3 ملفات قامت بسحب مقدمة الحجز.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 63 لسنة 2017 بشأن استبعاد من لم تنطبق عليه شروط الحصول على وحدة سكنية بعمارات الكيلو 4 مدينة مطروح هى من تقوم بدرسة تلك الملفات.
وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت منذ أشهر عن فتح باب التقدم لحجز 110 وحدات سكنية، بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، لأبناء مطروح والمقيمين بها.
وتتضمن الشروط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وأن يكون المتقدم من أبناء المركز المقام فيه الوحدات السكنية والمقيمين إقامة دائمة، وألا يكون المتقدم قد سبق التخصيص له أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة "الزوج والزوجة" سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
ومن ضمن الشروط أيضا أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة لا تقل عن 15 سنة للأعمال الحرة و10سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة، وألا يتم التقدم بأكثر من طلب واحد فقط للأسرة سواء كان زوج أو زوجة.
ويشترط كذلك ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء أو عداد مياه تخص وحدة سكنية أو منزل أو أملاك وعقارات سكنية باسمة أو باسم الزوجة حتى لو تم التنازل عنها لأى شخص آخر إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ التقديم على التنازل، وفى حال تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة، يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة، ولا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير، وفى حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطرق الإدارية ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء.
ويلتزم مقدم الطلب بإخطار إدارة الإسكان بالمجلس، بأى تغيير يطرأ على العنوان، وأنه لا يجوز للمتقدم أن يكون حاصل على قطعة أرض من مشروع أبنى بيتك بالمحافظة، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المقبولين، ولا تقبل الطلبات من رجال الشرطة والقوات المسلحة أو من أعضاء الجهات القضائية.
مرسى مطروح
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