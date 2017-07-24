أبراج مصر تطرح مرحلة جديدة من ذا شور بالساحل الشمالى

المال - خاص



تطرح شركة أبراج مصر خلال الأيام المقبلة، المرحلة الجديدة من مشروعها بمنطقة خليج رأس الحكمة بالساحل الشمالى "ذا شور"، وأطلقت على المرحلة الجديدة اسم "نيو ماليبو" وتضم 120 شاليها بمساحات تتراوح بين 85 و180 مترا، تقع على مسافة 80 مترا فقط من شاطئ البحر وبتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون جنيه.



من جانبه أكد المهندس على ربيع رئيس مجلس إدارة أبراج مصر، أن الشركة حريصة على تلبية متطلبات العملاء بمختلف أذواقهم، لافتا أن المراحل السابقة من "ذا شور" شهدت إقبالا كبيرا منهم، متمنيا أن تلقى"نيو ماليبو" نفس الإقبال وإعجاب العملاء.



ويعد مشروع" ذا شور” أول منتجع فاخر من نوعه بإجمالي استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه يمتد على مساحة 180 فدانا على شاطئ البحر مباشرةَ بخليج رأس الحكمة فى الكيلو 186 على طريق الإسكندرية - مرسى مطروح الصحراوى، ويمتد شاطئه الخاص، وهو الأطول في المنطقة، على مسافة 1100 متر ويقدم باقة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة والمناطق الترفيهية والمطاعم والمقاهي وclub house وجيم موزعة بعناية في أنحاء المنتجع ومحاطة بمسطحات خضراء شاسعة وتشكيلات مائية مبهرة من حمامات سباحة وألعاب مائية بالإضافة إلى إطلالات خلابة على البحر من كل أنحاء المنتجع.