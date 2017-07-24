الموقع.. تطبيق للربط بين العاملين بقطاع التشييد

الموقع الإلكترونى للعاملين بقطاع التشييد والبناء

❏ أيمن محمد: حصلنا على 150 ألف جنيه من إنجاز مصر



محمود زكى



يعكف فريق عمل تطبيق " الموقع "، على تأسيس شركة تحمل الاسم نفسه، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" لرعاية المبدعين.



وقال أيمن محمد، مدير العمليات لدى الموقع، إن التطبيق تم تدشينه بداية يناير الماضى، وهو عبارة عن منصة إلكترونية متاحة على هواتف «الآندرويد» تستهدف ربط جميع الأطراف العاملة فى قطاع التشييد والبناء معاً، من مهندسين ومقاولين ومستثمرين، كما يسمح أيضاً للمستثمرين بتسويق أعمالهم.



وأضاف لـ«المال» أن التطبيق سجل 22 ألف تحميل من متجر "جوجل بلاى" حتى الآن، ومن المقرر طرحه على هواتف " الآيفون " قريباً، مشيرا إلى أن الموقع يوفر معلومات تتعلق بأسعار مواد البناء يوميًا، بالإضافة إلى حساب تقريبى لمساحة معينة يريد العميل معرفة الكميات المستخدمة من مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت.



وأكد أن الموقع حصل على جائزة مالية من "إنجاز" بقيمة 150 ألف جنيه، ضمن أفضل 7 مشروعات ناشئة قدمت للمؤسسة، كما فاز أيضا بمسابقة حضانة " إبداع " لدعم المطورين التابعة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات.



يشار إلى أن الغرفة أطلقت حضانة " إبداع " فى ديسمبر 2016 بميزانية 3.550 مليون جنيه، تساهم فيها بنحو مليون جنيه، وأكاديمية البحث العلمى بـ 2.550 مليون، وتستهدف دعم الشركات الناشئة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فى ست مجالات هى، الألعاب الإلكترونية، والمالتى ميديا، والواقع الافتراضى، والواقع المعزز، والاتصالات الموحدة، وتكنولوجيا التعليم.



وألمح إلى أن التطبيق يقوم بتوفير طرق للتواصل مع الفنيين أو المهندسين فى جميع التخصصات الخاصة بمواد البناء، لافتا إلى أن خدمات الموقع متواجدة حاليا فى أكثر من 10 دول عربية، وتحتل مصر المركز الأول فى عدد التحميلات، تليها السعودية. وأوضح أن فريق العمل مكون من 4 مهندسين بتخصصات معمارى ومدنى وبرمجة، ويسعى الفريق إلى زيادة التحديثات داخل المنصة، وتسهيل عملية التواصل الجيد بين الأطراف المعنية.