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اتصالات وتكنولوجيا
FeedsFloor.. منصة لتنظيم المعارض أونلاين
الإثنين 24 يوليه 2017 12:57 م
شركة FeedsFloor الدنماركية
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شركة FeedsFloor الدنماركية
❏ هانى المصرى: طرحها على الآندرويد والآيفون خلال 45 يوماً
المال – خاص
تعتزم شركة «FeedsFloor» الدنماركية لتنظيم المعارض أونلاين، تأسيس مكتب إقليمى لها فى مصر، يخدم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية 2018.
وقال هانى المصرى، مدير تسويق الشركة بالمنطقة، إن "FeedsFloor " هى منصة إلكترونية لتنظيم المعارض عبر شبكة الإنترنت، ومن المقرر طرحها رسمياً على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» خلال شهر ونصف تقريباً.
وأوضح لـ «المال» أن الموقع يمنح المنظمين فرصة لدعوة الشركات العارضة والزائرة إلكترونياً، كما يتيح للمستخدم الحق فى زيارة أى معرض افتراضي بغض النظر عن موقعه، بجانب خاصية الدردشة مع الزائر، إذ تقوم الشركة المنظمة بعمل حساب مجانى على الموقع، وتنظيم المعرض خلال أقل من دقيقة.
وأضاف أن المقر الرئيسى للشركة يقع فى مدينة كوبنهاجن، وقامت بتنظيم عدد من المعارض عالمياً كان آخرها أكبر معرض عقارى بالإمارات، وآخر لحلول التكنولوجيا بالدنمارك، منوها بأن فريق العمل يعكف على تطويره منذ 8 شهور، وتم إطلاقه بالتحديثات الجديدة خلال شهرين.
وتابع أن "FeedsFloor " قامت بتنظيم معرض "تكنوبرنت" للدعاية والإعلان من 27 إلى 30 أبريل الماضى، وسجل فيه أكثر من 50 شركة، ومعرض "اجرى بيزنس" للزراعة بأرض المعارض فى حى مدينة نصر من 13 إلى 15 أبريل من نفس الشهر، وسجلت فيه نحو 30 شركة.
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