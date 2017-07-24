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اتصالات وتكنولوجيا
جوجل تطلق خاصية Street View
الإثنين 24 يوليه 2017 12:24 م
جوجل
أخر الأخبار
جوجل
المال ـ خاص:
أضافت شركة Google، محطة الفضاء الدولية إلى قائمة المواقع المتوفرة على Street View، إحدى مزايا تطبيق Google Maps، لتتيح استكشاف المحطة والتعرف على كوكب الأرض من الفضاء الخارجي.
وعمل العديد من رواد الفضاء على متن المحطة التي تتكون من 15 وحدةً متصلة تطفو على ارتفاع 250 ميلاً فوق كوكب الأرض.
وتشكل المحطة التي من المحتمل أن تُسيِر مستقبلاً مهماتٍ إلى القمر والمريخ ومجموعة من الكويكبات الصغيرة قاعدةً تنطلق منها رحلات استكشاف الفضاء، فضلاً عن كونها تتيح لنا رؤية الأرض من منظورٍ فريد، علاوةً على ذلك، يمكننا جمع البيانات حول المحيطات والغلاف الجوي والقشرة الخارجية للكرة الأرضية، إضافة إلى إجراء التجارب والدراسات التي لا يمكننا القيام بها على الأرض مثل مراقبة تأثير ضعف الجاذبية على جسم الإنسان، وكشف أسرار الجهاز المناعيّ، ودراسة الأعاصير لتنبيه السكان والحكومات عند اقتراب العواصف، أو رصد كمية النفايات البحرية التي تشهد تزايداً متسارعاً.
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