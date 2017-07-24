صندوق النقد

سمر السيد وهاجر عمران:



توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى نمو الناتج العالمى بمعدل 3.5% فى 2017 و3.6% فى العام المقبل ، وأكد أن اليابان ومنطقة اليورو سيحققون نشاط اقتصادى جيد بينما توقعات النمو بالولايات المتحدة ستكون أقل مما كانت عليه فى إبريل الماضى.



وأضاف فى التقرير الصادر اليوم تحت عنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى تحت عنوان "تعاف يزداد قوة"، أن النمو فى الصين سيرتفع نتيجة استمرار دعم المالية العامة ، إلا أن التضخم لا يزال التضخم مكبوحاً فى الاقتصادات المتقدمة وأقل من المستويات المستهدفة بوجه عام، كما يواصل التراجع فى عدد من الاقتصادات الصاعدة كالبرازيل والهند وروسيا.



لفت إلى أن المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمى متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير ، لكن الكفة السلبية لا تزال هى الأرجح على المدى المتوسط فعلى الجانب الايجابى يمكن أن يكون التعافى الدورى أقوى وأكثر استمرارية فى أوروبا نتيجة لتراجع المخاطر السياسية.



ورفع الصندوق احتمالات حدوث تصحيح للسوق بسب التقييمات السوقية العالية ودرجة التقلب بالغة الانخفاض فى بيئة من عدم اليقين الكبير بشأن السياسات التى قد تؤثر على النمو ومستوى الثقة ، وتابع : من الممكن أن تؤدى عودة السياسات النقدية العادية فى بعض الاقتصادات المتقدمة ولاسيما الولايات المتحدة إلى تضيق الأوضاع المالية العالمية بأسرع من المتوقع.



لفت إلى أن النمو العالمى المتوقع فى الفترة 2017/2018 سيبلغ 3.2% وخاصةً فى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة والنامية والمصدرة للسلع الأولية، مضيفاً أن النمو حقق نتائج مرتفعة فى الربع الاول من العام الجارى فى الاقتصادات الصاعدة والنامية الكبرى كالبرازيل والصين والمكسيك وعدة اقتصادات متقدمة ككندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وأسبانيا ، وتنبئ مؤشرات الربع الثانى من العام باستمرار تحسن النشاط الاقتصادى العالمى.



لفت إلى أن النمو فى التجارة العالمية والإنتاج الصناعى أعلى بكثير من معدلات العام 2015/2016 رغم تراجعه عن الوتيرة بالغة القوة المسجلة فى نهاية 2016 وأوائل 2017، كما تنبؤ المؤشرات قوة قطاعى التصنيع والخدمات.

وذكر الصندوق أن النمو العالمى سجل فى عام 2016 نسبة 3.2% ، مشيراً إلى أن هناك تنبؤات بتسارع النشاط الاقتصادى فى كلا من الاقتصادات المتقدمة لتسجل 2% نهاية العام الجارى لكنها ستنخفض إلى 1.9% نهاية العام المقبل.



ولفت إلى تخفيض تنبؤات النمو للولايات المتحدة من 3.2% إلى 2.1% نهاية العام الجارى ومن 2.5 % إلى 2.1% نهاية العام المقبل ، وأرجع هذا الانخفاض إلى افتراض أن سياسة المالية العامة ستكون أقل توسعاً من التى عليه فى السابق نظراً لعدم اليقين بشأن توقيت وطبيعة التغييرات فى سياسة المالية العامة الأمريكية.



كما تم تخفيض تنبؤات نمو المملكة المتحدة لعام 2017 على إثر النشاط الاقتصادى الضعيف ، مضيفاً أنه رفع تنبؤات النمو بكندا إذ أدت قوة الطلب المحلى إلى دعم النمو فى الربع الأول من العام ليصل إلى 3.7% وتنبئ المؤشرات بنشاط اقتصادى قوى فى الربع الثانى من العام وبصورة محدودة فى اليابان حيث تعزز النمو فى الربع الأول من العام بدعم من الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار.



ورفع توقعات النمو فى عام 2017 لمنطقة اليورو بما فيها فرنسا وألمانياوايطاليا وإسبانيا .