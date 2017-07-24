صندوق النقد يعدل توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية

هاجر عمران وسمر السيد:





توقع صندوق النقد الدولى أن تستمر الاقتصادات الصاعدة والنامية فى التحسن ليرتفع النمو من 3.4% في 2016 إلى 4.6% فى 2017 و 4.8% فى 2018.





ووفقا لتقرير الصندوق الذى ينشر اليوم الإثنين تحت عنوان " تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمى" فإن هذه الأرقام تعتبر مرتفعة عما كانت عليه في شهر إبريل بنسبة 0.2% لعام 2016 و 0.1% لعام 2017.





وأضاف التقرير الذى حصلت المال على نسخة منه أن أحدث تنبؤات "آفاق الاقتصاد العالمي" تشير إلى أن النمو يرتكز في الأساس على البلدان المستوردة للسلع الأولية، ولكن التعافي يرجع بدرجة مهمة إلى تحسن الأوضاع بشكل تدريجى في كبرى البلدان المصدرة لها بعد الركود الذي شهدته في 2015-2016.





الصين متاخرة عن خطط مضاعفة الناتج المحلى





وتوقع الصندوق أن يظل معدل النمو في الصين 6.7 %في 2017 ،وهو نفس المستوى الذي كان عليه في 2016 ،على أن ينخفض بنسبة طفيفة في 2018 ليصل إلى 6.4% وقد تم رفع التنبؤات لعام 2017 بنسبة 0.1% ، مما يعكس النتائج الأقوى من المتوقع في الربع الاول من العام بدعم من تيسير السياسة السابقة والإصلاحات المتعلقة بتخفيض الطاقة الزائدة في القطاع الصناعي.

وأضاف الصندوق أن رفع توقعات عام 2018 فى الصين بنسبة 0.2% يعكس فى الأساس توقع تأخير السلطات لعملية التصحيح المالي اللازمة وخاصة فى الحفاظ على مستوى الاستثمار العام المرتفع لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 بحلول عام 2020.





وتابع تقرير الصندوق : غير أن هذا التأخير يتسبب في زيادات كبيرة في حجم الديون، ومن ثم زيادة مخاطر التطورات السلبية المحيطة بسيناريو التوقعات الاساسى أيضا.





النمو فى الهند أعلى من المتوقع بسبب قوة الإنفاق الحكومى





وتوقع تقربر صندوق النقد الدولى أن يزداد تحسن النمو في الهند في عامي 2017 و 2018 ،تمشيا مع التوقعات التى أعلنها الصندوق فى إبريل الماضى ، مضيفا أنه بينما تباطأ النشاط الاقتصادى عقب مبادرة سعر الصرف، فقد كان النمو في 2016 و الذي بلع معدله 7.1% أعلى من المتوقع بسبب قوة الإنفاق الحكومي.





وأضاف أن تعديل البيانات أظهر زخما أقوى في الجزء الاول من العام خاصة مع انتعاش التجارة العالمية وارتفاع الطلب المحلي، متوقعا أن يظل النمو قويا في اقتصادات الآسيان بمعدل يقارب 5% مع نتائج قوية عموما في الربع الأول من العام تؤدي إلى رفع التوقعات بدرجة طفيفة لعام 2017 مقارنة بما ورد في عدد إبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".





أوروبا الصاعدة والنامية





وتوقع تقرير الصندوق أن يتحسن النمو في 2017، مدفوعا في الأساس بارتفاع النمو المتوقع لتركيا، حيث تعافت الصادرات التركية بقوة في الربع الأخير من 2016 والربع الأول من 2017 بعد عام من الانكماش المتوسط، متوقعا أن تزداد قوة الطلب الخارجي مع تحسن الآفاق لدى شركاء منطقة اليورو التجاريين.





وأضاف التقرير أن الاقتصاد الروسى من المتوقع أن يتعافى بالتدريج في 2017 و 2018 ،وفقا لما ورد في تنبؤات شهر إبريل الماضى بنفس التقرير.





وأشار إلى أن النشاط الاقتصادى في أمريكا الالتينية من المتوقع أن يحقق تعافيا تدريجيا في الفترة بين عامى 2017-2018مع خروج بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل من حالة الركود خاصة بعد الانكماش الذي حدث في 2016