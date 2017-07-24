قاعدة محمد نجيب العسكرية رسالة ردع للخارج وطمأنة للداخل

افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية

❏ جهد وأداء متميزان للشئون المعنوية فى تنظيم الاحتفالية

❏ القاعدة ظهير استراتيجي للأمن القومي والاستثمارات

تشمل 1155 مبنى ومنشأة حديثة ومدينة سكنية ومناطق إدارية وترفيهية

❏ إعطاء إشارة الافتتاح للمدينة السكنية لـ«اللواء قابيل»

❏ محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء والعلمين الجديدة.. أبرز المواقع الواقعة تحت حمايتها

❏ تخريج طلاب عدد من الكليات والمعاهد العسكرية بنسبة نجاح %99

❏ افتتاح أعمال التطوير والتحديث الإدارى لـ«معسكر أحمد بدوى» بالفيديو كونفرانس



بدور إبراهيم



جاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قاعدة محمد نجيب العسكرية، أمس الأول، ليبعث برسالتى ردع إلى الخارج ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وطمأنة إلى الداخل بحجم التطوير الذى تشهده القوات المسلحة، وأنها جاهزة للدفاع عن تراب الوطن، ولم لا وهذه القاعدة العسكرية هى الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشكل إضافة نوعية لقدرات الجيش المصرى.



والجدير بالذكر أن القاعدة تبعث أيضاً رسالة طمأنينة للاستثمارات والمستثمرين وخاصة المتواجدة بالمنطقة القريبة «الساحل الشمالى - مطروح» والتي توجد بها مليارات الاستثمارات وتستحوذ علي اهتمام رؤوس الأموال الاجنبية.واللافت أن افتتاح القاعدة فى مدينة الحمام بمرسى مطروح، تزامن مع الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، والتى تضم وافدين من عدة دول عربية، لأول مرة فى حفل واحد، إضافة لـ 3 معسكرات فى عدد من المناطق والجيوش الميدانية فى إطار خطة الدولة الإستراتيجية، كما تزامن مع احتفالات الذكرى الخامسة والستين لثورة 23 يوليو.



وتعد «محمد نجيب» أول قاعدة عسكرية متكاملة، على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى، وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية، كما يتوفر بها إمكانيات هائلة، ومتنوعة تجعلها قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الشقيقة، والصديقة بشكل حضارى يعكس قدرة وكفاءة القوات المسلحة المصرية، ومواكبتها لكل حديث وتطور فى الشئون العسكرية، وتم تسليحها بأحدث منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية، وتعد إنجازا جديدا، يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، كماً ونوعاً بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الإسكندرية، ومنطقة الساحل الشمالى والتى من بينها محطة الضبعة النووية، وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء، ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.



وتضم القاعدة الأكبر عربياً وإفريقياً 72 ميدانا متكاملا، بينها مجمع لميادين التدريب التخصصى، وميادين الرماية التكتيكية والإلكترونية، ومدينة سكنية مخصصة للتدريبات المشتركة، ومناطق إدارية وترفيهية ورياضية، تضم مسرح وصالة رياضية مغطاة، وملعب كرة قدم أوليمبى وناد للضباط وآخر لضباط الصف مجهزان بحمام سباحة، وملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد، إلى جانب الأنشطة الإنتاجية، لتلبية جزء من احتياجات القوات المسلحة داخل القاعدة.



وبذلت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة جهداً مميزاً فى تنظيم الاحتفالية وعرضت 4 أفلام تسجيلية من انتاجها أولها : عن التدريبات المشتركة مع القوات العربية الشقيقة، ومن بينها تدريبات "رعد الشمال" و"تبوك" و"فيصل" و«مرجان» مع المملكة العربية السعودية، والتدريب الجوى المشترك "اليرموك" مع الكويت، والتدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة"، والتدريبات المصرية البحرينية "حمد" و "خالد بن الوليد"، والتدريبات المصرية الإماراتية "سهام الحق" و "زايد" و"خليفة"، والثانى : عن حياة الرئيس الراحل محمد نجيب، ومسيرته العسكرية منذ مولده وحتى وفاته.



فيما ركز الفيلم الثالث على تناول السيرة الذاتية لكلٍ من المشيرين، فخرى محمد على فهمى، ومحمد عبدالغنى الجمسى، والفريق سعد الدين الشاذلى، الذين أطلقت أسماؤهم على الدفعات الجديدة من الخريجين، تقديرا لمسيرة عطائهم الحافل فى خدمة الوطن وقواته المسلحة، بينما تضمن الفيلم الرابع الإنشاءات والتجهيزات الحديثة داخل قاعدة "محمد نجيب العسكرية" التى تضم 1155 مبنى ومنشأة حديثة.



وشهد الرئيس السيسى - خلال افتتاحه قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمحافظة مطروح - عرضاً عسكرياً لرجال الصاعقة بالقوات المسلحة، شارك فيه أكثر من 1500 مقاتل من طلبة الكلية الحربية، وعناصر رمزية من طلبة كلية الشرطة، استعرضوا خلالها ما وصلوا إليه من كفاءة بدنية، وقدرة عالية على التحمل، بتنفيذ عدد من التمارين الرياضية بالغة الصعوبة، والمهارات والفنون القتالية المختلفة، مثل الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، والتعامل مع الخصم، والتى تعد إحدى الركائز الأساسية لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف، وهو ما أظهر مدى التطور التدريبى والكفاءة العالية التى يشهدها رجال القوات المسلحة، وكيفية التعامل مع العناصر الإرهابية والتدخل السريع.



كما شهد الحفل استعراض مجموعات من الطلبة الحاصلين على فرقة معلمى الصاعقة، والمدربين على أعمال مقاومة الإرهاب، مهاراتهم فى الاقتحام والسيطرة على المركبات المتحركة ، ومهارات مهاجمة الوحدات الميكانيكية والمدرعة والأرتال المتحركة المعادية، والقفز من المركبات واجتياز الموانع المتحركة، وتنفيذ عدد من أصعب التمارين المتقدمة وتكسير الأجسام الصلبة، أظهرت مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارية عالية.



وشاركت القوات الجوية فى الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من ضباط الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك من خلال فريق "النجوم الفضية"، وأعداد رمزية من تشكيلات طائرات متعددة المهام، أظهروا خلاله مهاراتهم الفائقة فى العمل الجماعى، والتحكم بالطائرات وتنفيذ المناورات الصعبة والتشكيلات المتداخلة، ورسم اللوحات المبهرة، وشاركت فيه تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام من طراز "الرافال"، وأحدث طرازات المقاتلات من طراز "F16" بالمرور فى سماء العرض احتفالا بتخريج الدفعات الجديدة.



وقدمت الموسيقات العسكرية عددا من اللوحات الموسيقية والفنية، تضمن مجموعة من أجمل المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية، والتى تعد أحد مظاهر التقاليد العسكرية للجيوش النظامية العريقة.



كما شهد القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم تخريج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، وأعلن اللواء أركان حرب، ناصر العاصى، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، نتيجة تخرج الدفعات بنسبة نجاح 99%، قائلاً : "صدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على نتائج الكليات والمعاهد العسكرية" وهى الدفعات 111 حربية والجامعيين بالكلية الحربية، والدفعة 84 طيران وعلوم عسكرية جوية من الكلية الجوية، والدفعة 46 من المعهد فنى للقوات المسلحة، والدفعة 20 من المعهد الفنى للتمريض، والتى أطلق عليهم اسم "المشير فخرى محمد على فهمي"، والدفعتين 68 من الكلية البحرية، و45 من كلية الدفاع الجوى دفعة "المشير محمد عبدالغنى الجمسي" والدفعة 54 من الكلية الفنية العسكرية دفعة "الفريق سعد الدين الشاذلي"، مجتمعين للمرة الأولى فى حفل تخرج واحد داخل قاعدة "محمد نجيب".



وقام اللواء أركان حرب، خيرت بركات، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بإعلان قرار التعيين، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، فيما قلد "السيسي" أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، كما قام بتسليم شهادة الدكتوراه لأحد الضباط الدارسين، وقام الخريجون بأداء يمين الولاء .



وقد أهدى أوائل الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، هدية تذكارية بهذه المناسبة ، كما أهداه أيضاعدد من شباب الجامعات المصرية، درع الجامعات فى مشهد مشرق يبعث على الأمل والعزيمة فى بناء مصر المستقبل.



وعقب الاحتفال وعبر شبكة "الفيديو كونفرانس" افتتح " السيسي" أعمال التطوير والتحديث الإدارى "لمعسكر المشير أحمد بدوي" بنطاق الجيش الثانى الميدانى، والتى تمت على مرحلتين، ليشمل بناء العديد من الإنشاءات الجديدة ورفع كفاءة المئات من المبانى التخصصية والإدارية وأماكن الإيواء للوحدات الفرعية، والصغرى التابعة للفرقة، وقام مساعد قائد الجيش الثانى، ورئيس أركان الفرقة السابعة المشاة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح الأعمال الإنشائية الحديثة.



كما أعطى "السيسي" إشارة الافتتاح للمدينة السكنية بمعسكر اللواء محمد عبد العزيز قابيل، وقام اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميدانى، وقائد الفرقة الرابعة المدرعة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدينة السكنية.



حضر الاحتفال المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة، وبمشاركة رفيعة المستوى للأشقاء من الدول العربية، فى مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى، والأمير خالد بن فيصل آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والشيخ محمد خالد بن حمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الكويتى، والفريق ولد الشيخ محمد أحمد قائد الأركان العامة للجيش الموريتانى، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.