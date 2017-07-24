شركات البورصة تطلب توسيع قاعدة السوق وزيادة التداولات

البورصة المصرية

دعوات لإضافة أوعية استثمارية جديدة وتشجيع الشركات على القيد



اتفاق على إعادة النظر فى الغرامات التى تفرض على الكيانات المخالفة



أسماء السيد ومصطفى طلعت:



أجمع مسؤولون بعدد من الشركات المقيدة بالبورصة، على عدة مطالب، من الممثل المنتظر لعضوية مقعد الشركات المقيدة والذى سيتم الكشف عنه بعد انتهاء الانتخابات المقرر إجراؤها مساء اليوم.



ووضع المسئولون عدة أهداف فى صدارة المطالب، منها زيادة معدلات السيولة بالسوق والتى اعتبروها تحد كبير للمرشحين، واستقطاب عدد من الشركات للقيد سواء الحكومية أو الخاصة والترويج لمنتجات جديدة، كما أكدوا ضرورة النظر فى قمية الغرامات التى تفرض على الشركات المدرجة.



ووصلت قائمة المطالب لتصل إلى تخفيض رسوم قيد الشركات الجديدة، وتسهيل الإجراءات سواء للقيد أو الإفصاح، مع ضرورة العمل على إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات وذلك لإعادة الثقة لدى المستثمر المحلى والأجنبى.



ويتنافس حتى الآن فى انتخابات مقعد الشركات المقيدة كل من هاشم السيد، نائب رئيس شركة المصريين للإسكان، وخالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات.



وشهدت المنافسة بين أبوهيف والسيد صراعا قضائياً بدأ بطعن السيد على صحة ترشح أبوهيف، وادى لخروج أبوهيف من الانتخابات، إلا أن الأخير لجأ للقضاء الإدارى، والذى حكم بعودته من جديد للانتخابات.



ويقول فايز جريس، رئيس مجلس إدارة شركة «أسيك للتعدين – أسكوم»، إن هناك عدة مطالب ينبغى على مجلس إدارة البورصة الجديد تحقيقها فى مقدمتها أن المتعاملين بالبورصة فى حاجة لدورات تدريبية؛ للتوعية بأساسيات الاستثمار بالأوراق المالية، وهو ما ينبغى على إدارة البورصة تفعيله، لتجنب وقوع أخطاء.



وأوضح جريس أن مجلس الإدارة الجديد، يتطلب منه العمل على زيادة معدلات السيولة فى السوق عن طريق إضافة أوعية استثمارية جديدة أو تشجيع الشركات للقيد، مضيفا: «التعاملات محدودة بالسوق، وزيادتها يتطلب مزيدا من الجهود سواء بتقديم تسهيلات للشركات لقيد أسهمها، أو زيادة حصصها المطروحة، إلى جانب إدخال أدوات جديدة تجذب مزيدا من المستثمرين».



وعلى صعيد الغرامات، أكد أن البورصة تتعامل بشكل عادل فى ظل تقديم الشركات لالتماسات متعلقة بفرض الغرامات.



وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للفنادق»، إنه على ثقة بمجلس إدارة البورصة الجديد ككل، معبرا عن أمانيه بأن يكثف عمله على زيادة معدلات السيولة فى السوق، والتى تأتى من خلال الترويج وطرح أوعية استثمارية جديدة.



وأشار إلى أن هناك أمرا ملحا يجب تيسيره، وهو النظر فى رسوم القيد التى تقوم الشركات بسدادها، لتخفيف الضغوط وتشيجع الشركات غير المقيدة للانضمام للبورصة، موضحا أن غالبية الشركات المقيدة فى حاجه للدعم، بتسهيل الإجراءات والالتزامات المفروضة عليها.



وطالب على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة "المالية والصناعية"، بتوفير مزيد من المرونة فى التعامل مع الشركات المقيدة، وتسهيل إجراءات القيد، واستقطاب متعاملين جُدد.



كما طالب بضرورة النظر إلى الغرامات المالية التى تُفرض على الشركات عند ارتكاب أى من المخالفات كتأخير غرسال القوائم المالية أو غير ذلك من الإفصاحات الأخرى المتعلقة بالأحداث الجوهرية.



واتفق مع سابقيه فى ضرورة العمل على زيادة معدلات السيولة فى البورصة وتنشيطها، بإضافة أوعية وأداوات مالية واستثمارية جديدة لجذب مزيد من المتعاملين، كذلك ضرورة السعى الجاد للترويج للبورصة فى الخارج، لجذب الاستثمار الأجنبى، مشيرًا إلى دوره الفعال فى تنشيط البورصة.



وطالب شعبان إبراهيم، عضو مجلس إدارة ومدير عام الرقابة المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإعادة النظر فى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بسوق المال، لتسهيل إجراءات قدى الشركات الجديدة.



وشدد بضرورة العمل على إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وذلك لإعادة الثقة لدى المستثمر المحلى والأجنبى، مطالبا بإشراك البورصة فى تمويل المشروعات القومية الجارى تنفيذها، بعيدا عن أذون الخزانة والاقتراض الحكومى ما يؤدى إلى خفض عجز الموازنة.



وأكد أن طرح الشركات الجديدة بقيم عادلة وحقيقية يعزز من ثقة البورصة فى تمويل المشروعات القومية، كذلك وضع ضوابط للتوزيعات النقدية، وعدم اقتصارها على توزيعات للأسهم فقط، واختيار وتسويق الطروحات الجديدة لتجلب مستثمرين جدد من الخارج.



وأكد ضرورة إعادة النظر فى الغرامات المالية التى تفرض على الشركات، حيث تمثل عائقا للشركات خاصة الصغيرة منها، ففى بعض الأحيان تفرض غرامة على بعض الشركات تعادل نسبة من صافى أرباحها المحققة خلال فترة معينة.



ولفت إلى أن تشجيع الشركات المقيدة على شراء أسهم خزينة أمر ضرورى، وذلك من خلال وضع آليات محددة لتسريع مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن معظم أسعار الأسهم منخفضة بكثير من قيمتها العادلة والبعض الآخر منخفضة عن قيمتها الأسمية، وبالتالى ستكون ميزة تنافسية كبيرة لتدعيم المركز المالى للشركات المقيدة.



وقال مجدى الطاهر رئيس مجلس إدارة شركة «روبكس» لتصنيع البلاستيك والإكلريلك، إن تنشط حركة التداولات يعد مطلبا رئيسيا من ممثل الشركات، وذلك من خلال زيادة عدد الأسهم المقيدة عبر قيد شركات حكومية أو خاصة فى ظل مرحلة الإصلاح التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.



وأكد "الطاهر" أن الطريق إلى ذلك يكون عبر الترويج للمنتجات المحلية خارجيا لجذب الاستثمار الأجنبى غير المباشر، مشيرا إلى أن السوق المصرية واعدة على المدى البعيد.