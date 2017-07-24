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عمرو بن العاص 11
الإثنين 24 يوليه 2017 11:58 ص
أخر الأخبار
وصل جيش المسلمين إلى جوار «منف» عاصمة مصر القديمة، فى شتاء سنة 640 م / 19 هـ، وعرض على الوالى شروطه المعروفة فى كل قتال، وعمد إلى التأثير الأدبى فى إقناع الحامية ومن يلوذ بها، كما عمد أيضًا إلى الخدعة والبسالة، وكان من حسن الفطنة استبقاء من عساه يأتيهم رسولاً من قبل الروم أيامًا، ليروا بأعينهم ما عليه المسلمون من هداية، ومن استخفاف بالموت فى سبيل ما آمنوا به.
إلاَّ أن أدوات الحصار المتاحة لعمرو، لم تكن من الكفاية لتعينه على الاقتحام السريع للحصون المنيعة، فطال لبثه أمام حصن «بابليون» قياسًا على حصار «الفرما» و«بلبيس»، ولأنه لم يكن ميسورًا له قضاء كل الوقت إلى جانب الحصن، أو إنفاذ السرايا إلى مصر السفلى نحو الإسكندرية، بسبب فيضان النهر وجداوله الكثيرة، لذلك فإنه قد حول سراياه إلى الصعيد وأطراف الفيوم، ويبدو أن هدفه فى هذا لم يكن الفتح، وإنما أن يشغل جنده مخافةً عليهم من فساد طول الراحة والانتظار، وربما كان من أهدافه أن يحيط بمشاعر المصريين ومدى إمكانية التعويل عليهم معه.
وقد خيّل إلى قائد الروم فى تلك الفترة، أنه قادر على مباغتة المسلمين، فتأهب للهجوم على قاعدتهم الكبرى فى «عين شمس» فى المعركة التى سلفت الإشارة إليها بيد أن الدائرة دارت على الروم، وانتصر المسلمون انتصارًا تجلت فيه يقظة عمرو بن العاص ومهارته فى القيادة.
ومضت السنة وشهور من السنة التالية، والمناوشات جارية على حصن بابليون الذى صمد، فى الوقت الذى استطاع فيه عمرو وقد هبط ارتفاع منسوب النيل أن يرسل سرايا إلى مصر السفلى لإعاقة الروم قبل تقدمهم إليه.
وظل الفاروق فى المدينة يرقب الأخبار بعين لا تغفل، ولم يزل يمدهم ويسأل عن أخبارهم ويتفقدهم، ولا يرى شيئًا أمامه أنفع من الإيمان وقوة الروح، قبل كل عدة أو سلاح. وكتب إلى المسلمين يقول: «عجبت لإبطائكم... وما ذاك إلاَّ لما أحدثتم وأصبتم من الدنيا، وإن الله تعالى لا ينصر قومًا إلاَّ بصدق نياتهم».
وحدث فى أثناء ذلك أن مات العاهل هرقل، وشاعت الدسائس فى بلاطة من بعده، وفشا المرض فى حامية الحصن، ومن ثم غلبة رغبة الصلح الذى كان يأباه هرقل، إزاء ما أظهر المسلمون من بطولات، ضرب فيها المثل بالزبير بن العوام الذى جاء ببعض الروايات أنه تسور الحصن يتبعه جماعة من المستشهدين، فأوقع الرعب فى حامية الروم، فأسرع أنصار الصلح إلى قبوله بعد ممانعة قليلة من المعارضين، وكان ذلك يوم الجمعة السابق ليوم القيامة سنة 641م / 21 هـ.
وبادر عمرو بعد الصلح على حصن بابليون، إلى إقامة المعابر على النيل لعبوره قبل فيضانه، ثم مضى فى طريقة إلى الإسكندرية يقاتل من يلقاه من فلول الروم أو جموعهم المتربصة فى حصون المدن الكبيرة، ثم ضرب الحصار على مدينة الإسكندرية، حتى تم التسليم والصلح فى أول المحرم سنة 21هـ / 10 ديسمبر 641م.
وكان هذا الصلح فيما يورد الأستاذ العقاد على هوى «المقوقس»، ولم يكن على هوى كثيرين من غلاة الجند وأصحاب الأموال فى العاصمة التجارية الكبرى، فثاروا بالمقوقس، وأحاطوا بقصره متوعدين منذرين، فخرج لهم باكيًا يعتذر لهم بمشيئة الله من أزل الآزال، وبأنه لا راد لقضاء الله، فاستمعوا إلى الرجل الذى يكلمهم بلسان الدين ولسان الدنيا، وشاركوه فى البكاء!
فى إدارة مصر
تقدمت الإشارة إلى بسالة عمرو فى حصار الإسكندرية ومجازفته بنفسه فى اقتحام حصونها مع طلائع المقتحمين، وأنباء تلك البسالة شاهد بخلق قد شهدت به معارك كثيرة ومآزق شتى، وقد يكون فى بعضه مبالغة الخيال فى تكبير الواقع، وليس هذا مما ينقض من خلق عمرو المتفق عليه.
على أن العظمة التى ثبتت لعمرو بن العاص بعد فتح مصر لا تقل عن عظمة الفاتح الجرئ، ولا عظمة القائد الضليع بفنون الخدعة والإقدام.
فقد عرف مصر وهو مقبل على حكمها، كما عرفها وهو مقبل على فتحها، فإذا هو صالح للعمار والقرار صلاحه للهجوم والحصار.
انتهى دور الفاتح بتسليم الإسكندرية، وبدأ دور الحاكم الذى يسوس رعاياه.
وتجلت هذه الحكمة فى سياسة ومعاملة الرعية، وفى استقدام «البطرق» الذى كان مبعدًا عن مكان الرئاسة الدينية لمخالفته مبدأ الكنيسة الملكية ( الرومانية )، فاحتفى به عمرو ورده إلى مكانته.
وأقبل عمرو على سياسة البلاد وتدبير مصالحها، وتوفير خيراتها، وعلم أن الرخص والغلاء مرهونان بفيضان النيل، وأن سياسة مصر هى سياسة النهر فى ارتفاعه وهبوطه، فكتب إلى الخليفة أن أهل مصر يجهدهم الغلاء إذا وقف النيل عند حد «مقياس» لهم، فضلاً عن انخفاضه، وشرح له علل الغلاء فقال: «إن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار، ويدعو الاحتكار إلى تصاعد الأسعار بغير قحط» ثم أتبع ذلك فقال: «إنى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعًا، والحد الذى تروى منه سائرها حتى يفضل منه عن حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعًا، والنهايتان المخوفتان فى الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستبحار: إثنى عشر ذراعًا فى النقصان وثمانية عشر ذراعًا فى الزيادة».
وقام بأمر الخليفة على بناء المقاييس، فبنى مقياس حلوان، ومقياس أسوان، وأشرف على صيانة الجداول والجسور، وكان سكان البلاد يعتمدون على وسائل خرافية لاستدرار ماء الفيضان، منها إلقاء قربان فى النيل يقال فى بعض الروايات الضعيفة إنه عذراء بقيد الحياة، ويقال على الأرجح إنه دمية من الطين على هيئة فتاة تمثل الأرض الزراعية التى «يتزوج» بها النيل أو يثمر منها ثمراته. فكتب عمرو إلى الخليفة فى ذلك، فجاءه منه الأمر بإبطاله بعد أن فكر هو فى مثل ذلك، فأبطل هذه العادة الخرافية، واعتمد على الوسائل المعقولة من تنظيم الماء ومناوبة الرى، حسبما تهيأت له الأسباب العلمية فى ذلك الزمان.
رجائى عطية
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