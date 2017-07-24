أهم مؤشرات أداء بنكى التجارى الدولى وأبوظبى الإسلامى

البنك التجارى الدولى

المال-خاص



للأسبوع الثانى على التوالى.. تواصل جريدة «المال»، كما وعدت قراءها، نشر تحليل مبسط، يتيح للمستثمر العادى، انتقاء محفظته، بناء على قياس أداء أسهم الشركات، وفقاً لعدد من المؤشرات المالية.



فى الأسبوع الماضى، وعلى مدار حلقتين تطرق التحليل، الذى تقوم به شركة «Vantage» للوساطة، لأسهم قطاع العقارات المتداولة بالبورصة، وانتهى إلى ترشيح محفظة منها، تضم 6 ورقات مالية، بأوزان مختلفة، يمكن تشكيلها بمبلغ 20 ألف جنيه ومضاعفاتها.



فى حلقة اليوم، تستعرض «Vantage» مؤشرات سهمين تتبعان مجال البنوك والخدمات المالية وهما التجارى الدولى «CIB»، وأبوظبى الإسلامى، على أن نستكمل غداً تحليل أداء أهم «الأوراق المالية المتداولة» من القطاع، وبناء عليه نقترح محفظة منتقاة منها.



● مضاعف الربحية P/E: هو: رقم يتم احتسابه بقسمة صافى أرباح الشركة على اجمالى عدد أسهمها ويعبر ببساطة عن نصيب كل جنيه يدفعه المساهم من الربحية، وكلما قل المضاعف كان العائد على الاستثمار أعلى. فإذا كان هناك سهمان لشركتين تنمو أرباحهما بنفس النسبة، وكان مضاعف الربحية للأولى 15 مرة والثانية 8 مرات ينصح ببيع أسهم الأولى وشراء أسهم الثانية.



● مضاعف الربحية المرجح بنسبة نمو الأرباح PEG: يعتبر هذا المؤشر أكثر دقة فى التقييم حيث يأخذ فى الحسبان كلا من مضاعف الربحية P/E ونسبة نمو الأرباح G. إذ يتم احتسابه بقسمة الأولى على الثانية فإذا كان مضاعف الربح لشركتين 15 مرة وكان نمو أرباح الأولى %15 والثانية %5 فقط يكون الـ PEG للأولى 1.00 مرة (15 / 15) بينما يكون الـ PEG للثانية 3,00 مرة (15/5). وعليه يكون سهم الشركة الثانية مغالى فيه بنسبة %300 عن سهم الشركة الأولى.



● نسبة التوزيعات النقدية للسهم / سعر السهم Dividend Yield: وهو مؤشر ثانوى للتقييم حيث يمكن للشركات الناجحة جدا حجب أرباحها من مساهميها لاحتياجها لها لعمل توسعات تعظم أرباحها. ومع هذا قد تكون التوزيعات أساسية لبعض المستثمرين الذين يعتمدون فى معيشتهم أو جزء منها عليها.



● مضاعف السعر السوقى / القيمة الدفترية P/B: ويعبر عن تقدير السوق للسهم مقارنة بالقيمة الدفترية له وهو مؤشر أقل أهمية كذلك من بقية مؤشرات عالية الربحية.



● نسبة السيولة: وهى مهمة جدا وعادة ما تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق أرباح وتعكس قدرتها على دفع التزامات الشركة المتداولة من أصولها المتداولة. وتعتبر نسبة 1.5 فأعلى نسبة مريحة وأقل من 1 مرة مقلقة.



● نسبة الرافعة المالية Leverage: وهى نسبة القروض إلى رأس المال وهى مهمة كذلك وتعكس قدرة الشركة على تمويل مشروعاتها الاستثمارية لتحقيق نمو فى أرباحها. وتختلف النسبة المقبولة للرافعة المالية من صناعة إلى أخرى ولكن بصفة عامة فإن نسبة أقل من %40 تكون مريحة وأكثر من %70 تكون مقلقة.



● الآراء والتوصيات الواردة بهذا التحليل تعبر عن وجهة نظر شركة «Vantage» وقد تتغير مع تبدل ظروف السوق.. و«المال» والشركة غير مسئولين عن أى خسارة قد تنجم عن اتباع التوصيات الواردة بهذا التحليل.



تعليق Vantage



يبدو سهم البنك التجارى الدولى مغالى فى تقيمه من حيث كل من مضاعف الربحية P/E الباغ 16.7 مرة ومضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية P/BV ا لبالغ 4.69 مرة، وحتى إذا أخذنا فى الحسبان متوسط معدل نمو الأرباح خلال ال 5 سنوات الأخيرة والبالغة %42.5 يبقى السهم غاليا مقارنة بباقى أسهم القطاع ولكنه يبقى معقولا بالنسبة للسوق ككل لا سيما إذا أخذنا فى الاعتبار نسبة القروض/الإيداعات المنخفضة نسبيا (%62) وهو ما يسمح بالنمو فى المستقبل القريب.



تعليق Vantage



مؤشرات بنك أبوظبي الإسلامى ممتازة. مضاعف سعر السوق/القيمة الدفترية P/BV 1.28 مرة فقط، مضاعف الربحية المرجح بنسبة نموالأرباح PEGبمقدار 0.03 مرة فقط، و يعكس متوسط نمو للأرباح لأخر خمسة سنوات بنسبة 160.73٪ و مضاعف ربحية 4.93 مرة، كما أنه يمكن للبنك التوسع في محفظة القروض في المدى القصير.



تقديرنا لسعر السهم منخفض للغاية Undervalued.



● الآراء والتوصيات الواردة بهذا التحليل تعبر عن وجهة نظر شركة «Vantage» وقد تتغير مع تبدل ظروف السوق.. و«جريدة المال» و«الشركة» غير مسئولين عن أى خسارة قد تنجم عن اتباع التوصيات الواردة بهذا التحليل.