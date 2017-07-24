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طاقة
شمال القاهرة: 91 محطة شمسية بقدرة 4695 كيلو وات حصيلة عامين
الإثنين 24 يوليه 2017 11:36 ص
محطات شمسية
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محطات شمسية
الشركة انتهت من تركيب 300 ألف عداد وتوزيع 1.6 مليون لمبة
المال ـ خاص
قال ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالى المحطات الشمسية التى أنشأت فى نطاق الشركة، وصل إلى 91 محطة شمسية، باستثمارات 56 مليون جنيه، خلال عامين.
وبدأ العملاء إنشاء المحطات الشمسية، فى نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، منذ عام 2015، طبقا لقرار تعريفة شراء الطاقة، الذى من خلالها ينشأ العميل محطة شمسية تابعة له، على أن يبيع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى شركة الكهرباء الحكومية، الواقع فى نطاقها، بسعر 105 قروش للكيلووات /ساعة.
وأضاف عارف فى تصريح لـ«المال»، أن المحطات التى أنشأت، منها 22 محطة أعلى المبانى التابعة للشركة، والباقى موزع بين المستثمريين، والمنازل، مشيراً إلى أن إجمالى القدرات المولدة من المشروعات تصل إلى 4695 كيلو وات، وتنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر الألواح الشمسية.
وتعتزم شركة شمال القاهرة ضخ 1.150 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى الجديد 2017/2018، مقابل 250 مليون جنيه العام المنتهي، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون، ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ «ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - وﺷﺒﺮﺍ - وﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - وﺍﻟﻤﺮﺝ - وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ»، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ كهرباء.
فى ذات السياق كشف مصدر مسئول بالشئون التجارية للشركة، عن أن الشركة انتهت حتى الآن من تركيب 300 ألف عداد كودي، ومسبوق الدفع، نهاية شهر يونيو الماضى.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الشركة تستهدف تركيب 190 ألف عداد خلال العام المالى الجارى، لافتا إلى أن الشركة انتهت من توزيع 1.6 مليون لمبة ليد حتى الآن بتكلفة تصل إلى 48 مليون جنيه حتى الآن.
وأشار إلى أن الشركة استلمت 1.9 مليون لمبة ليد، من شركتى ميترا كمبيوترز، وNs للتوريدات، من إجمالى 2 مليون، لافتاً إلى ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ «ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ» بين 25 إلى 30 جنيهًا.
وأوضح ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺗمد ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ فقرا أولا، ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ اﻟﻌﻤﺮﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻟﻠﻤﺒﺔ ﺇﻟﻰ 50 ألف ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ %90 ﻣﻦﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.
ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎﻓﻮﻟﺖ/ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.
الطاقة الشمسية
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