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نقل وملاحة
3875 راكبًا وتداول 384 شاحنة بموانئ البحر الأحمر اليوم
الإثنين 24 يوليه 2017 11:25 ص
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
أخر الأخبار
نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا
نادية صابر
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة DODO وعلى متنها 350 سيارة، قادمة من ميناء جدة، والسفينة إكرام وعلى متنها 4 آلاف طن ردة، قادمة من اليمن.
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال 3 سفن، وهي: عمان، والحرية، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 373 راكبا و99 شاحنة بضائع و38 سيارة، وتغادر السفينتان عمان وإلنوى إكسبريس وعلى متنهما 810 ركاب منهم 134 عمالة خدمة حجاج و51 شاحنة وشاحنتا عفش ركاب و24 سيارة.
بينما شهد الميناء أمس مغادرة 4 سفن، وهي: القاهرة، وعمان، والحرية، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1530 راكبًا و118 شاحنة بضائع و73 سيارة.
على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة أمس استقبال ومغادرة العبارة لابسبس، وعلى متنها 163 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحي الداخلي الغردقة / شرم الشيخ.
وفي السياق نفسه، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 155 راكبا و28 برادًا و7 تريلات و4 سيارات.
بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 249 راكبا و8 برادات و9 تريلات و12 سيارة و2 باص جيت، فيما غادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهم 595 راكبا و8 برادات و12 تريلا و6 سيارات و4 باص جيت.
الموانئ المصرية
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