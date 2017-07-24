300 مليون جنيه حصيلة الشرقية للدخان من زيادة الأسعار

شركة الشرقية للدخان

أحمد اللاهوني ومصطفى طلعت:



تستهدف الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، جمع نحو 300 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى من زيادة أسعار 3 أصناف من السجائر.



وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قرار الزيادة خاص بها، ولا علاقة لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب به.



وأشار إلى أن الشرقية للدخان رفعت منذ أسابيع أسعار 3 أصناف من إجمالى 14 تنتجها الشركة، إذ تباع عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز حاليا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، كما رفعت أسعار كليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، أما كليوباترا سوبر فقد زادت من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعا من منتجات السجائر الشعبية.



وأوضح «هارون» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تواجه أزمة كبيرة تتمثل فى بيع التجار بعض الأصناف بأسعار أعلى من المحدد لها.



كما أشار إلى أن الشركة تسعى إلى تقليل هامش الربح غير الشرعى للتجار، وفى نفس الوقت سد فارق زيادة التكلفة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء.



واستبعد رئيس الشرقية للدخان اللجوء لإجراء زيادات جديدة فى أسعار 11 صنفاً الأخرى، خلال الفترة المقبلة، ومنها السيجار والمعسل والأصناف الأخرى من السجائر، حفاظاً على الحصة السوقية للشركة.



وأضاف أن الشرقية للدخان تبحث بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال زيادة حصتها من الصادرات إلى عدد من الدول العربية والأفريقية لدعم الموراد الدولارية، كما تسابق الزمن لإنهاء دراسة إمكانية زراعة التبغ فى مصر، لافتا أنه يتم المفاضلة بين أكثر من منطقة للزراعة.



يذكر أن الشرقية كانت قد رفعت أسعار السجائر عدة مرات منذ مطلع العام الحالى، ففى فبراير الماضى ارتفعت عبوة سجائر كليوباترا بوكس أبيض من 12 إلى 12.75 جنيه، وعبوة جولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 إلى 15 جنيهًا، كما رفعت فى يناير الماضى، سجائر كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهاً، كليوباترا سوبر من 12.5 إلى 12.75 (20 سيجارة).



يبلغ رأسمال المرخص به للشرقية للدخان 3 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأسمال المصدر والمدفوع 1.5 مليار جنيه، فيما تتجاوز الحصة السوقية للشركة 70 %، والباقى للشركات الأجنبية.