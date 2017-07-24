قناة السويس تواصل ضخ استثمارات جديدة رغم مشروعها العملاق

قناة السويس

هبة حامد:



تواصل هيئة قناة السويس ضخ استثمارات جديدة، رغم الانتهاء من مشروعها العملاق المتمثل في قناة السويس الجديدة الذى تكلف نحو 60 مليار جنيه تم تنفيذه فى عام واحد فقط.



وأعلنت هيئة قناة السويس عن تخصيص 3.55 مليار جنيه ممولة بالكامل من الهيئة لتنفيذ 9 مشروعات خلال العام 2017/2018 تتمثل فى مهمات المجرى الملاحى منها بهدف تحقيق أمن وسلامة المرور بالقناة بحجم استثمارات 2٫4 مليار جنيه، ومشروعات المجرى الملاحى بالانتهاء من توسيع وتعميق جميع الممرات بحجم استثمارات عامة 130 مليون جنيه.



كما تتضمن الاستثمارات مشروعات المنشآت البحرية والتى تستهدف تطوير أرصفة الشحن والصيانة بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 32 ملين جنيه، وكذلك مشروعات تجديد الترسانات والورش بهدف استكمالها وتطويرها بإجمالى استثمارات 55 مليون جنيه، فضلًا عن مشروعات أرصفة خدمة الوحدات العائمة ومهمات مواقع الأعمال بحجم استثمارات 254 مليون جنيه بهدف تطوير وإنشاء الأرصفة والسقالات.



وتم رصد مخصصات مالية لتنمية مبانى ومرافق الهيئة كاستكمال المبانى السكنية وغير السكنية، فضلًا عن استكمال شبكة الطرق بحجم استثمارات 498.5 مليون جنيهًا، وتطوير خطوط العبور والتى تهدف إلى تطوير المعديات وطرق ومداخل الأنفاق بحجم استثمارات 107 ملايين جنيه.



ومن ضمن المشروعات المستهدف تنفيذها لعام 2017/2018، مشروعات تطوير القناة "كمرحلة ثانية" والتى تستهدف تطوير القناة وذلك بحجم استثمارات 24 مليون جنيه، فضلًا عن 20 مليون جنيه استثمارات لمشروعات إستراتيجية تستهدف استكمال أعمال إستراتيجية على جانبى القناة لوزارة الدفاع.



وتتوقع هيئة قناة السويس أن تجذب إيرادات قيمتها 5٫7 مليار دولار خلال العام المالى الجارى مقارنة بـ5٫6 مليار دولار إيرادات متوقعة خلال العام المالى المنتهى و5٫4 مليار دولار إيرادات محققة فى 20152014.



وأعلنت وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى تقريرخطة التنمية الاستثمارية للعام الجارى، أنه من المستهدف أن يبلغ عدد السفن المارة بالقناة 17 ألف سفينة بحمولة صافية 1075 مليون طن.



فيما سجل عدد السفن العابرة للعام المالى 2014/2015 17.54 ألف سفينة، مقارنة بـ 17.25 ألف سفينة للعام 2015/2016، ويتوقع أن يصل عدد السفن العابرة بنهاية العام المالى الماضى 2016/2017 إلى 17.9 ألف سفينة، وبحسب تقرير وزارة التخطيط من المتوقع أن يتباطأ عدد السفن العابرة ليصل إلى 17 ألف سفينة متوقع عبورها للعام المالى 2017/2018.



فيما أعلنت هيئة قناة السويس عن تباطؤ مؤشر الحمولة الصافية من 987.1 مليون طن للعام المالى 2015/2016 مقارنة ب 992 مليون طن للعام 2014/2015، ويتوقع أن يصل حجم الحمولة إلى 1078 مليون طن للعام المنتهى، مقارنة بـ 1075 مليون طن حمولة مستهدفة للعام 2017/2018.

