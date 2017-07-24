الكساد يلاحق النقل السياحى

أتوبيسات النقل السياحى

الشركات رفعت أسعار تذاكرها ما بين 5 و%15.. وأجلت خطط التجديد

صبرى راغب: تراجع الإقبال على الرحلات الداخلية يعود إلى تدنى الحالة الاقتصادية للمواطنين



المال ـ خاص



أكد أصحاب شركات النقل السياحى، أن هناك انخفاضاً حاداً فى حجم الطلب على الرحلات الداخلية والخارجية خلال الفترة الراهنة، ما أثر بالسلب على حركة التشغيل للشركات، لافتين إلى أن قرار الحكومة تحريك سعر الوقود ساهم فى زيادة أسعار تذاكر السفر بنسب تتراوح ما بين 5 و%15.



وقال صبرى راغب، رئيس شركة كاردينيال للنقل السياحى، إن هناك حالة من الركود فى حركة تشغيل النقل السياحى على الرحلات الداخلية والخارجية، متابعاً أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وموسم الإجازات إلا أن هناك انخفاضًا فى حجم الطلب على السياحة الداخلية نظرًا لتراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين.



وأضاف راغب لـ«المال»، أن الشركات تعتمد بشكل رئيسى على السياحة الخارجية والداخلية وخاصة مع موسم الإجازات، ولكن الوضع الحالى غير مبشر.



ولفت راغب إلى أن أسعار التذاكر زادت ما بين 5 و%7 بعد رفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه يستهدف تطوير الأسطول ولكن بعد تحسن الأوضاع أما عن شراء عربات جديدة، فأكد أنه صعب حالياً لآن سعر شراء الأتوبيس يصل إلى 4 مليون جنيه.



وأكد راغب أنه لا يعتزم تشغيل خطوط نقل جديدة للشركة فى الوقت الراهن، متابعًا: إن شركته تصل إلى مدن الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.



من جانبه، قال محمد حسانين رئيس شركة جالاكسيا للسياحة، إن الشركات لجأت لزيادة أسعارها بعد قرار تحريك أسعار الوقود ولكن بنسب بسيطة، لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ فى رفع أسعارها أواخر شهر أكتوبر المقبل وبمبالغ تتراوح من 30 و35 دولارًا.



فى سياق متصل، قال ماهر نصيف، رئيس شركة جو باص للنقل السياحى، إن الشركة رفعت أسعار تذاكر السفر خلال شهر يوليو الجارى، بنسب من 10 إلى 15 % بعد ارتفاع تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل السياحى حالياً، منها زيادة أسعار قطع غيار الأتوبيسات السياحية، بنسبة 100 %، وزيادة أسعار شراء الأتوبيس وارتفاع الخامات، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة.