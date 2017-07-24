الحج البرى خارج دائرة الزيادة رغم تحريك الوقود

موسم الحج

دعاء محمود



أكد أصحاب شركات النقل السياحى، عدم تأثر أسعار برامج الحج البرى بتحريك الحكومة لأسعار الوقود مؤخراً، مطالبين وزارة السياحة بتعديل سنة موديل الأتوبيسات المسموحة لها بالعمل من 2009 إلى 2008 وذلك بهدف السماح بتشغيل عدد أكبر من العربات وخفض أسعار إيجار الأتوبيسات والتى زادت بنحو 43% مقارنة بالموسم الماضى.



يشار إلى أن الحكومة حركت أسعار الوقود، الخميس 29 يونيو الماضى ، لتوفير نحو ٤٠ مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود.



نفى مهند فليفل، رئيس مجلس إدارة شركة تسنيم للنقل السياحى، اعتزام أصحاب شركات النقل زيادة أسعار برامج الحج البرى بعد تحريك أسعار الوقود مؤخراً، مؤكداً أن الفارق فى التكلفة بسيط، على حد قوله، ولا يستحق الزيادة.



وأضاف فليفل لـ"المال"، أن الشركات وضعت تكلفة السولار بالريال السعودى فى حسبانها ببرامج الحج البرى وذلك لأن استهلاكه بالصورة الأكبر خلال الرحلة يكون بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن هناك تراجعًا فى أعداد المقبلين على الحج البرى خلال هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى.



وبلغت أسعار برامج الحج "البرى" برى تحسين 4 نجوم 46 ألف جنيه، برى تحسين 5 نجوم 48 ألفًا، موسم كامل بمكة المكرمة فنادق من 1250 حتى 2000 متر تبلغ 51 ألف جنيه، موسم كامل مكة المكرمة فنادق حتى 1250 مترًا تبلغ 52 ألفًا و500 جنيه، بينما تراوحت الأسعار فى العام الماضى ما بين 26 و 28 ألفا وفقاً لمستوى السكن.



وطالب «فليفل» وزارة السياحة بتعديل سنة موديل الأتوبيسات لموديل 2008 بدلاً من موديل 2009 ، مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة لسببين أولهما السماح للشركات بزيادة عدد السيارات المتاحة للموسم، موضحاً أن موديلات الأتوبيسات منذ عام 2009 وحتى الأن تبلغ 730 عربة منها أكثر من 250 عربة لا تصلح للحج، لأن السعة المقعدية أقل من 40 كرسيًّا.



وتابع: إن السبب الثانى فى حال تعديل سنة الموديل سيتم تشغيل عدد أكبر من العربات ويقلل من سعر إيجار الأتوبيسات ويتيح البدائل فى حالة الطوارئ، مؤكداً أنه كان من الممكن أن تشارك مجموعات أكبر من العربات فى نقل الحجاج لكن اشتراطات وزارة السياحة، حالت دون ذلك.



وتقوم الشركات الحاصلة على تأشيرات للحج، باستجار أتوبيسات سياحية من شركات النقل، لنقل الحجاح للأراضى المقدسة.



واتفق معه، وجيه رزق رئيس شركة إيسترا باص للنقل السياحى، والذى أكد أن تعديل وزارة السياحة لسنة الموديل ضرورى فى ظل ارتفاع أسعار إيجار الأتوبيسات، لآفتاً إلى أن نصيب الحج البرى لهذا العام 13 ألف تأشيرة ويصل عدد الأتوبيسات المشاركة فى نقل الحجاج البرى، نحو 325 أتوبيسًا هذا الموسم.



وأضاف رزق أن تعديل الموديل سيسهم فى خفض أسعار الايجار من 100 ألف جنيه للأتوبيس الواحد إلى 70 ألفًا.



يذكر أن ضوابط الحج السياحى اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البرى عن عام 2009، وأن يكون مزودًا بجهاز الــ«G P S»، ومحدد السرعة، لضمان حداثة الموديل، لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر، وحمولة الأتوبيس لا تزيد على 40 راكبًا، ويبلغ عدد الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام 1749 شركة.



فى سياق متصل، أكدت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تقدمت مؤخراً بطلب لوزير السياحة يحيى راشد، لتعديل سنة موديل الأتوبيسات لموديل 2008 بدلا من موديل 2009 ، نظرا لارتفاع قيمة إيجار الأتوبيسات من ذات الموديل لنقل الحجاج البرى.



وأضافت "سامي" أنه حتى الأن لم تتلقَ الغرفة ردًا من وزارة السياحة على هذا المطلب، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع مع البنك المركزى و3 بنوك حكومية الأهلى ومصر والقاهرة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتحويلات البنكية المتعلقة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالأراضى السعودية أثناء تنفيذ برامج الحج هذا العام لنحو 36 ألف حاج.



وتابعت: إن المركزى وافق على قيام الـ3 بنوك بتوفير 3000 ريال سعودى لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.