نيكسيشوت للملاحة تضع خطة طموحاً للتوسع

بحيرة

أمانى العزازى



كشف سيد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة «نيكستشوت» للملاحة ووكيل شركة «تريدينج إنتر ناشيونال» البلجيكية، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة، والشركة البلجيكية، لتنفيذ مشروع تطوير بحيرة البردويل بمساحة 80 كيلو متر، وعمق 20 متر وذلك على 3 مراحل، مشيرا إلى أن شركته وضعت خطة طموحا للتوسع فى السوق المصرية وفقا للضوابط الجديدة لوزارة النقل.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى، التى تشمل أعمال التكريك تبلغ استثماراتها 300 مليون دولار، وسوف تتولى تنفيذها الشركة البلجيكية، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.



وأكد أن الشركة نجحت فى جذب مستثمر هولندى للشراكة، مع الحكومة لضخ استثمارات لمشروع تطوير البحيرة، الذى يعد من أنقى بحيرات مصر وتربية أنواع معينة من الأسماك لا تعيش إلا فى الأعماق البعيدة.



وقال إن تطوير البحيرة ينقسم إلى 3 مراحل، تبدأ بالتكريك، من ناحية الغرب بهدف تعميقها حتى 20 مترا فيما تشمل المرحلة الثانية، إنشاء حواجز أمواج حفاظا عليها من الترسيب التى تسبب إطماء أعماقها، وتشمل المرحلة الثالثة، زراعة المناطق المتاخمة للبحيرة فى مناطق رمانه، وبير العبد، والمزار بالنباتات العطرية التى تقلل من درجة حرارة المنطقة، إلى خمس درجات وتزيد من نسبة سقوط الأمطار.



وأوضح أن بدء تنفيذ المشروع مرهون، بانتهاء دراساته التى تقوم بها إحدى الجامعات، مشيرا إلى أن "دريدنج إنترناشونال" من أكبر الشركات البلجيكية العاملة فى مجال التكريك، وقد اهتمت بالتنمية فى مصر منذ عام 2014 بعد مشاركتها فى حفر قناة السويس الجديدة، ومساهمتها فى العديد من المشروعات القومية.



يذكر أن شركة "نيكست شوت" للملاحة تم تسجيلها والترخيص لها فى 21مايو الماضى 2017 كأول شركة يتم إنشاؤها بعد صدور القرار 800 لسنة 2016 الخاص بضوابط ممارسة أعمال النقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص برأسمال 2 مليون جنيه، للعمل فى نشاط الوكالة الملاحية، وخدمة السفن ذات ( الحمولة المفتوحة )



وقال «حلمى» إن شركته نجحت فى الحصول على وكالة العديد من الخطوط الأجنبية والعربية للتردد على الموانئ المصرية، ومنها أكبر شركات الأمن البريطانية، إذ تقوم بتغيير أفراد الأمن على السفن، وفقا لرغبات طاقمها سواء فى الموانئ المصرية، أو قناة السويس، وكذلك نجحنا فى جذب عميل دنماركى، وآخر إماراتى للتعامل مع الموانئ المصرية لأول مرة.



وفى سياق متصل، أكد «حلمى» أن زيادة مقابل الانتفاع بالتراخيص، وزيادة رأسمال الوكالات الملاحية الجديدة سيؤدى إلى خروج الكثير منها من سوق النقل البحرى، مطالبا وزارة النقل بإعادة النظر فى زيادة رأسمال الشركات، سواء التى تم إنشاؤها بعد صدور القرار الوزارى 800 لسنة 2017 أو التى تم إنشاؤها قبله، ومقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة النشاط، خاصة الشركات الصغيرة العاملة فى نشاط التوريدات، والأشغال البحرية وتموين السفن، والتى لا تتناسب حجم أعمالها مع القيمة المطلوبة، منها سنويا لتجديد تراخيصها.



ولفت إلى أن "دريدنيج" تقوم حالياً بأعمال تكريك إستراتيجية بالقاعدة البحرية بالإسكندرية، كما أشار إلى أن مشروع إنتاج الغاز من حقل "ظهر" كفيل بإعادة صياغة خريطة الخدمات الملاحية خلال الفترة المقبلة، وإضافة خدمات لوجستية جديدة يمكن أن تفتح لشركات الملاحة مجالات عمل جديدة، مطالبا الوكالات الملاحية التركيز على الخدمات البترولية واللوجستية، خاصة بعد الانتهاء من العمليات الإنشائية لحقل «ظهر» وبدء الإنتاج الفعلى نهاية 2018.



وقال إن عمليات الإنتاج تتطلب عمالة كثيرة وقاطرات وخدمات لوجستية بحرية وبرية، وهو ما شأنه إحداث انتعاشة فى الخدمات اللوجستية فى الموانئ المصرية وخاصة موانئ بورسعيد.



ولفت إلى أهمية تشكيل تحالفات محلية تضم مجموعة من شركات الملاحة لخدمة حقل "ظهر" حتى لا تسيطر الشركات الأجنبية على هذه الخدمات التى ستشهد طفرة أخرى، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الأرصفة الجديدة شرق بورسعيد بطول 5 كيلو مترات.



ودعا إلى الاهتمام بالموانئ النائية، خاصة البترولية، محذراَ من سيطرة الوكالات الملاحية الأجنبية، على العمل فيها، مثل رأس غارب وأبوزينمة والمعدية بالإسكندرية، والتى يتم تصدير الغاز من خلالها وتقديم الخدمات البترولية للمشروعات العاملة فى مصر.



وطالب بأن تحكم الدولة سيطرتها على هذه الموانئ بحيث لا تدخل المركب الميناء إلا بعد تسجيل بياناتها وسداد الرسوم، وأن تقوم وزارة النقل بوضع خطة تسويقية للترويج لاستخدام هذه الموانئ عالميا،ً خاصة فى ظل تعاظم اكتشافات الغاز والبترول الأخيرة فى مصر، مما يساهم فى تغيير خريطة «البيزنيس» الملاحى.



وتوقع عودة الخطوط الملاحية التى غادرت ميناء شرق بورسعيد بداية 2017 لموانئ اليونان بداية 2018.



وأشار إلى أن الرسوم ليست وحدها عامل جذب لهذه الخطوط، وأن الموقع الجغرافى للموانئ المصرية له ثمنه، خاصة شرق بورسعيد والسخنة (التى تعتبر بوابات الدخول والخروج لقناة السويس) مؤكداً أن الموانئ الأجنبية تعانى كثيراً من إضرابات العمالة، وغالبا مايتوقف العمل بها مقارنة بالموانئ المصرية.



يذكر أن "نيكستشوت" تقوم بمهام الوكالة الملاحية والتخليص الجمركى على الوحدات البحرية، وجميع الرسائل الواردة لشركتى «دريدنج إنتر ناشيونال» و«تايد واى» التابعتين لمجموعة «ديمى جروب» البلجيكية، والتى تقوم بأعمال تكريك وإقامة محطة تبريد لمحطة كهرباء البرلس، والتى تمتد من البحر حتى المحطة لما لها من سابق خبرة فى أعمال تكريك قناة السويس الجديدة، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.