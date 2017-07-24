الاستثمار تبدأ جولة دولية للترويج لمطار رأس سدر

سراج الدين سعد

أحمد عاشور



قالت مصادر مطلعة إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بدأت جولة دولية للترويج لمطار رأس سدر، الذى طرحته الشركة القابضة للمطارات بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية، بنظام بى أو تي، إلى جانب إقامة منتجع سياحى ملاصق للمطار الجديد، علي أن تبدأ الجولة بلندن.



تقدر مساحة المطار والمشروع السياحى بنحو 34 مليون متر مربع، وفتحت "القابضة للمطارات" و"التنمية السياحية" فى 9 يوليو الجارى الباب للمستثمرين لشراء كراسة شروط المشروع بسعر 10 ألاف دولار، أو مايعادلها بالجنيه المصرى.



وقالت المصادر إن المستثمرين لم يشتروا الكراسة حتى الآن، ولا يمكن تفسير ذلك بعدم جاذبية المشروع، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مستثمرا أبدوا رغبتهم فى المنافسة على المشروع.



وحددت "القابضة للمطارات" و"التنمية السياحية" 17 سبتمبر المقبل لتقدم الشركات بعروضها، على أن يتم فتحها فى نفس اليوم بحضور ممثلى تلك الشركات.



ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل الكراسة، خاصة وأنها سرية، وذلك لحين قيام الشركات بشرائها.



كانت "المال" قد كشفت فى وقت سابق، أن 16 شركة محلية وأجنبية أبدت رغبتها فى التنفيذ والمشاركة بمشروع المطار، وتضم تلك الشركات كلا من: "أبراج الدولية"، و"مصر إيطاليا"، و"حسن علام للإنشاءات"، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و"حداد جروب"، و"السويفى للتوريدات الدولية"، إلى جانب الشركة الدولية للمطارات، التى تدير مطار العلمين، وشركة "بترو جلف مصر".



كما تضم القائمة شركة "غرناطة للتنمية السياحية"، و شركة "إنكم إيجيب"، بالإضافة إلى شركة "ستيرلينج آند ويلسون العالمية"، وشركة " CNTC " الصينية، وشركة " KECEF " الكورية، إلى جانب شركة "دى سى جي" العاملة فى شمال أفريقيا، وشركة" EGTS " التى تعمل بمنطقة شرق آسيا وفقاً لتصريحات سابقة من سراج الدين سعد الرئيس التنفذى لهيئة التنمية السياحية.