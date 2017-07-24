EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السـيسى يشهد انطلاق مؤتمر الشباب.. أهم عناوين اليوم
الإثنين 24 يوليه 2017 09:53 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسى
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 24 يوليو.
أخبار مصر
– إزالة 12 ألف حالة تعد على النيل خلال 5 أشهر
– نائب وزير التعليم: منظومة جديدة للتعليم الفني العام القادم
– توقيع “الضبعة النووية” الشهر القادم
الأهرام
– السـيسى يشهد اليوم انطلاق مؤتمر الشباب بالإسكندرية
– وزير التعليم العالى يعتمد نتائج تنسيق طلاب المرحلة الأولى
– شكرى يترأس وفد مصر فى اجتماع مجلس المشاركة المصرى الأوروبى
– مقتل أردنى وإصابة اسرائيلى داخل سفارة تل أبيب فى عمان
– إزالة 12 ألف حالة تعد على النيل خلال 5 أشهر
– وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان إستاد الإسكندرية
الأخبار
– «التعليم» تستعين بخبير خطوط للتحقيق في شكوي “هدير”
– نائب وزير التعليم: منظومة جديدة للتعليم الفني العام القادم
– طوارئ بميناء سفاجا استعداداً لسفر 30 ألفاً من عمالة الحج
– البابا يترأس جنازة رئيس دير “المحرق”
– الري: طريق بديل لقناطر أسيوط القديمة.. مؤقتا
– “البيئة”: اختفاء قناديل البحر من الساحل الشمالي
الجمهورية
– 1300 شاب يطرحون الأفكار ويناقشون أحداث الساعة في الموتمر الرابع
– توقيع “الضبعة النووية” الشهر القادم
– مصر تفرض “الهدنة” في سوريا
– “الجمهورية” تنشر أحكام تطبيق ضريبة المرتبات
– “التضامن” تطلق حملة “2 كفاية” في 10 محافظات
– وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطة تأمين مؤتمر الشباب
– د. سحر نصر: اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية .. بعد غد
عبدالفتاح السيسي
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا