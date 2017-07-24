السـيسى يشهد انطلاق مؤتمر الشباب.. أهم عناوين اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الإثنين، 24 يوليو.



أخبار مصر



– إزالة 12 ألف حالة تعد على النيل خلال 5 أشهر



– نائب وزير التعليم: منظومة جديدة للتعليم الفني العام القادم



– توقيع “الضبعة النووية” الشهر القادم



الأهرام



– السـيسى يشهد اليوم انطلاق مؤتمر الشباب بالإسكندرية



– وزير التعليم العالى يعتمد نتائج تنسيق طلاب المرحلة الأولى



– شكرى يترأس وفد مصر فى اجتماع مجلس المشاركة المصرى الأوروبى



– مقتل أردنى وإصابة اسرائيلى داخل سفارة تل أبيب فى عمان



– إزالة 12 ألف حالة تعد على النيل خلال 5 أشهر



– وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان إستاد الإسكندرية



الأخبار



– «التعليم» تستعين بخبير خطوط للتحقيق في شكوي “هدير”



– نائب وزير التعليم: منظومة جديدة للتعليم الفني العام القادم



– طوارئ بميناء سفاجا استعداداً لسفر 30 ألفاً من عمالة الحج



– البابا يترأس جنازة رئيس دير “المحرق”



– الري: طريق بديل لقناطر أسيوط القديمة.. مؤقتا



– “البيئة”: اختفاء قناديل البحر من الساحل الشمالي



الجمهورية



– 1300 شاب يطرحون الأفكار ويناقشون أحداث الساعة في الموتمر الرابع



– توقيع “الضبعة النووية” الشهر القادم



– مصر تفرض “الهدنة” في سوريا



– “الجمهورية” تنشر أحكام تطبيق ضريبة المرتبات



– “التضامن” تطلق حملة “2 كفاية” في 10 محافظات



– وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطة تأمين مؤتمر الشباب



– د. سحر نصر: اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية .. بعد غد