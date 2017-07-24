نقل جماعى

مدحت إسماعيل



منحت محافظة القاهرة شركات النقل الجماعى موافقة "شفهية" بزيادة تعريفة المينى باص %20 بواقع 50 قرشا، وتم رفع مذكرة رسمية للمحافظ لإصدار قرار رسمى للمرة التنمية فى أقل من 6 أشهر.



وقال مصدر لـ«المال»، إن جميع الشركات العاملة تحت مظلة مشروع النقل الجماعى، كانت قدمت طلبات لرفع أسعار التذاكر بنسبة %20 للتذكرة فى الأسبوع الأول من صدور قرار زيادة أسعار المشتقات البترولية، بحيث ترتفع التذكرة التى تصل سعرها 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، بينما يصل سعر التذكرة التى يبلغ سعرها 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه.



وكانت محافظة القاهرة سمحت لشركات النقل الجماعى برفع الأجرة بنسبة %20 بما يعادل 50 قرشا نهاية يناير الماضى على خلفية قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات والمواد البترولية، ممثلة فى البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب %30 إلى %47 فى المرحلة الأولى، ولكن الحكومة أقرت زيادة أخرى مطلع الشهر الجارى.



وأكد طه العثيلى، رئيس مجلس إدارة شركة جرينز للنقل الجماعى، أن شركته طبقت الزيادة بعد حصولها على موافقة "شفهية"، من المحافظة وإدارة المشروع، لافتاً إلى أن التعريفة الجديدة لأتوبيسات الشركة أصبحت 3.5 جنيه بدلاً من 3 جنيهات، موضحا أن الزيادة معقولة فى ظل زيادة أسعار المحروقات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور العاملين.



وأشار إلى أن شركته حصلت مؤخرا على موافقة بتشغيل 14 أتوبيس نقل جماعى، باستثمارات تقدر بنحو 23 مليون جنيه، ضمن خطة توسعية للشركة، لافتا إلى أنه تقدم بشكاوى للرقابة الإدارية ضد هيئة النقل العام لرفضها تغير خط "القليوبية 6 أكتوبر"، الذى تعمل عليه الشركة منذ تشغيل الأتوبيسات الجديدة، بعد التأكد من عدم الجدوى الاقتصادية للخط.